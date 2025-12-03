Quem foi o artista mais ouvido do Brasil em 2025?

Sertanejo e funk foram os ritmos mais ouvidos pelos brasileiros em 2025 / Crédito: Randes Filho/Divulgação

O sertanejo e o funk dominaram o ranking de mais ouvidas pelos brasileiros no Spotify em 2025. Os cantores, as músicas e os álbuns mais escutados neste ano destacam principalmente duplas e MCs. O primeiro lugar no Top Artistas ficou com a dupla sertaneja Henrique & Juliano, que também conquistarou o prêmio de Top álbuns com “Manifesto musical 2” e a quinta música mais ouvida do ano com “Última saudade - Ao vivo”.

Outro destaque foi o grupo de “Menos É Mais”, que conquistou o segundo lugar tanto entre os artistas, quanto entre as músicas - com “Coração partido (Corazón partío) - Ao vivo” - e também entre os álbuns - com “Churrasquinho 3”. Relacionado | Bad Bunny se torna o artista mais ouvido do mundo no Spotify e desbanca Taylor Swift Ranking Spotify Brasil 2025 Top artistas Henrique & Juliano

Grupo Menos É Mais

MC Ryan SP

Jorge & Mateus

Mc IG

Zé Neto & Cristiano

Matheus & Kauan

MC Tuto

Natanzinho Lima

Filipe Ret Top músicas Diego & Victor Hugo – “Tubarões - Ao vivo”

Grupo Menos É Mais, Simone Mendes – “P do Pecado - Ao vivo”

Grupo Menos É Mais – “Coração partido (Corazón partío) - Ao vivo”

Danilo e Davi – “Apaga apaga apaga - Ao vivo”

Henrique & Juliano – “Última saudade - Ao vivo”

Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S – “Fui mlk”

DJ Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN – “Famosinha”

Léo Foguete – “Cópia proibida”

Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, DJ LC da Roça, Mc Rodrigo do CN – “Oh garota eu quero você só pra mim”

Matheus & Kauan, Ana Castela – “Ilusão de ótica - Ao vivo” Top álbuns Henrique & Juliano – “Manifesto musical 2”

Grupo Menos É Mais – “Churrasquinho 3”

Henrique & Juliano – “O Céu explica tudo”

Léo Foguete – “Obrigado Deus”

Henrique & Juliano – “To be”

Matuê – “333”

Racionais MC's – “Nada como um dia após o outro dia, Vol. 1 & 2”

Lady Gaga – “Mayhem”

Lauana Prado – “Transcende”

Mc Negão Original – “A nata de tudo - A ovelha negra” Top podcasts Café Com Deus Pai - Podcast oficial

Inteligência Ltda.

Jota Jota Podcast

Podpah

Não Inviabilize

Psicologia na Prática

Café da Manhã - ALL LANGUAGES

Flow Podcast

Mano a Mano

O Assunto Spotify Wrapped: como fazer a retrospectiva? A retrospectiva do Spotify pode ser acessada pelo link oficial da plataforma ou no aplicativo. Nela, o usuário é levado para uma apresentação que reúne sua atividade e preferências ao longo do ano. Você pode encontrar a retrospectiva no aplicativo móvel do Spotify seguindo os passos:

Toque em Início

Selecione o filtro “Retrospectiva” na parte superior para abrir o feed “Retrospectiva” (talvez seja necessário rolar a tela para os lados para encontrá-lo)

Compartilhe os stories ou salve as imagens Certifique-se de estar usando a versão mais recente do aplicativo Spotify. A retrospectiva e alguns recursos do Wrapped podem não estar disponíveis para todos os usuários, pois estão sujeitos a critérios de elegibilidade específicos. Spotify Wrapped: Quais as novidades de 2025? Dentre os novos recursos da retrospectiva deste ano, estão inclusos: Idade do Ouvinte Esta análise compara o gosto musical do usuário com os de outras pessoas da mesma faixa etária, considerando os anos de lançamento das músicas mais ouvidas

Quiz das Melhores Músicas Quiz interativo para o usuário adivinhar qual foi sua música mais ouvida.

Álbuns mais ouvidos Pela primeira vez, a plataforma revela os álbuns mais ouvidos dos usuários.

Gênero de audiolivro preferido Este espaço destaca o gênero de audiolivro preferido e o livro que você mais ouviu desse gênero.



Seu Trecho de Autor Este ano foram inclusas mensagens de autores, então você poderá ouvir o escritor por trás do seu audiolivro favorito. Os trechos incluem autores como Dan Brown, James Patterson, Abby Jimeneze e outros.

Seu trecho de podcast Usuários também poderão ouvir seus criadores de podcast favoritos diretamente na sua retrospectiva.

Corrida dos Melhores Artistas Esta análise visualiza como seus cinco artistas favoritos mudaram no seu ranking pessoal mês a mês em uma corrida animada.

