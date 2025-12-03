Quem foi o artista mais ouvido do Brasil em 2025? Confira ranking do SpotifySertanejo e funk foram os ritmos mais ouvidos pelos brasileiros em 2025
O sertanejo e o funk dominaram o ranking de mais ouvidas pelos brasileiros no Spotify em 2025. Os cantores, as músicas e os álbuns mais escutados neste ano destacam principalmente duplas e MCs.
O primeiro lugar no Top Artistas ficou com a dupla sertaneja Henrique & Juliano, que também conquistarou o prêmio de Top álbuns com “Manifesto musical 2” e a quinta música mais ouvida do ano com “Última saudade - Ao vivo”.
Outro destaque foi o grupo de “Menos É Mais”, que conquistou o segundo lugar tanto entre os artistas, quanto entre as músicas - com “Coração partido (Corazón partío) - Ao vivo” - e também entre os álbuns - com “Churrasquinho 3”.
Ranking Spotify Brasil 2025
Top artistas
- Henrique & Juliano
- Grupo Menos É Mais
- MC Ryan SP
- Jorge & Mateus
- Mc IG
- Zé Neto & Cristiano
- Matheus & Kauan
- MC Tuto
- Natanzinho Lima
- Filipe Ret
Top músicas
- Diego & Victor Hugo – “Tubarões - Ao vivo”
- Grupo Menos É Mais, Simone Mendes – “P do Pecado - Ao vivo”
- Grupo Menos É Mais – “Coração partido (Corazón partío) - Ao vivo”
- Danilo e Davi – “Apaga apaga apaga - Ao vivo”
- Henrique & Juliano – “Última saudade - Ao vivo”
- Nilo, Mc Paiva ZS, DJ Di Marques, Tropa da W&S – “Fui mlk”
- DJ Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN – “Famosinha”
- Léo Foguete – “Cópia proibida”
- Oruam, Zé Felipe, MC Tuto, DJ LC da Roça, Mc Rodrigo do CN – “Oh garota eu quero você só pra mim”
- Matheus & Kauan, Ana Castela – “Ilusão de ótica - Ao vivo”
Top álbuns
- Henrique & Juliano – “Manifesto musical 2”
- Grupo Menos É Mais – “Churrasquinho 3”
- Henrique & Juliano – “O Céu explica tudo”
- Léo Foguete – “Obrigado Deus”
- Henrique & Juliano – “To be”
- Matuê – “333”
- Racionais MC's – “Nada como um dia após o outro dia, Vol. 1 & 2”
- Lady Gaga – “Mayhem”
- Lauana Prado – “Transcende”
- Mc Negão Original – “A nata de tudo - A ovelha negra”
Top podcasts
- Café Com Deus Pai - Podcast oficial
- Inteligência Ltda.
- Jota Jota Podcast
- Podpah
- Não Inviabilize
- Psicologia na Prática
- Café da Manhã - ALL LANGUAGES
- Flow Podcast
- Mano a Mano
- O Assunto
Spotify Wrapped: como fazer a retrospectiva?
A retrospectiva do Spotify pode ser acessada pelo link oficial da plataforma ou no aplicativo. Nela, o usuário é levado para uma apresentação que reúne sua atividade e preferências ao longo do ano.
Você pode encontrar a retrospectiva no aplicativo móvel do Spotify seguindo os passos:
- Toque em Início
- Selecione o filtro “Retrospectiva” na parte superior para abrir o feed “Retrospectiva” (talvez seja necessário rolar a tela para os lados para encontrá-lo)
- Compartilhe os stories ou salve as imagens
Certifique-se de estar usando a versão mais recente do aplicativo Spotify. A retrospectiva e alguns recursos do Wrapped podem não estar disponíveis para todos os usuários, pois estão sujeitos a critérios de elegibilidade específicos.
Spotify Wrapped: Quais as novidades de 2025?
Dentre os novos recursos da retrospectiva deste ano, estão inclusos:
Idade do Ouvinte
Esta análise compara o gosto musical do usuário com os de outras pessoas da mesma faixa etária, considerando os anos de lançamento das músicas mais ouvidas
Quiz das Melhores Músicas
Quiz interativo para o usuário adivinhar qual foi sua música mais ouvida.
Álbuns mais ouvidos
Pela primeira vez, a plataforma revela os álbuns mais ouvidos dos usuários.
Gênero de audiolivro preferido
Este espaço destaca o gênero de audiolivro preferido e o livro que você mais ouviu desse gênero.
Seu Trecho de Autor
Este ano foram inclusas mensagens de autores, então você poderá ouvir o escritor por trás do seu audiolivro favorito. Os trechos incluem autores como Dan Brown, James Patterson, Abby Jimeneze e outros.
Seu trecho de podcast
Usuários também poderão ouvir seus criadores de podcast favoritos diretamente na sua retrospectiva.
Corrida dos Melhores Artistas
Esta análise visualiza como seus cinco artistas favoritos mudaram no seu ranking pessoal mês a mês em uma corrida animada.
Ranking de Fãs
Em 2025, o usuário poderá ver sua posição no ranking mundial de ouvintes com base no total de minutos que você ouviu.
Clubes
Este recurso celebra os hábitos de streaming que definiram o seu ano. O usuário será alocado em um dos seis Clubes, cada um representando um estilo de audição único.
Arquivo de Audição
Por último, o usuário poderá obter resumos personalizados dos seus dias de streaming mais memoráveis. Com tecnologia de IA, este recurso oferece até cinco relatórios exclusivos com base no seu histórico de audição. Esse recurso está disponível somente em alguns países selecionados.
Spotify Wrapped: Quais os recursos clássicos?
Além dos novos recursos, a retrospectiva do Spotify 2025 também traz as informações clássicas que os usuários compartilham nas redes sociais, são elas:
- Minutos de audição: Veja o tempo total que você passou ouvindo música, podcasts e audiolivros
- Músicas mais ouvidas e playlist correspondente: Veja suas cinco músicas mais ouvidas do ano e obtenha sua playlist personalizada “Suas Músicas Mais Ouvidas de 2025”, que agora mostra quantas vezes você ouviu cada uma das suas 100 músicas mais populares este ano
- Artistas em destaque: Veja até seus cinco artistas favoritos do ano
- Principais gêneros: Este favorito dos fãs voltou para mostrar os gêneros que moldaram seu som este ano
- Seu Clipe de Artista: Você pode receber uma mensagem especial de agradecimento de um dos seus artistas favoritos diretamente na sua experiência. Os clipes incluem artistas como Bad Bunny, Chappell Roan, Sabrina Carpenter e outros
- Podcasts mais populares: Veja até cinco podcasts favoritos do ano
