Retrospectiva do iFood: qual o seu pano de prato?

Saiba como descobrir quais são suas comidas e restaurantes favoritos. / Crédito: Reprodução/iFood

O final do ano marca a temporada de balanços digitais, seguindo a onda das retrospectivas do TikTok e as aguardadas revelações do Spotify Wrapped. Chegou a vez do delivery: o iFood liberou nessa terça-feira, 2 de dezembro, a Retrospectiva 2025 para os clientes, detalhando os hábitos de consumo e os pratos favoritos dos brasileiros ao longo do ano.

A retrospectiva iFood 2025 inova ao trazer mais detalhes sobre o lado financeiro e a personalidade dos clientes. Uma das telas mais esperadas simula o "pano de prato" exclusivo do cliente, com estampas divertidas e frases que justificam o momento do pedido. A retrospectiva também será disponibilizada para os parceiros. Restaurantes terão acesso à sua seleção a partir de 3 de dezembro e entregadores a partir de 10 de dezembro, dentro dos respectivos aplicativos.