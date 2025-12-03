Retrospectiva do iFood: qual o seu pano de prato?Saiba como descobrir qual o seu "pano de prato" exclusivo, quantos cupons usou e veja ranking dos pedidos mais feitos no Brasil em 2025
O final do ano marca a temporada de balanços digitais, seguindo a onda das retrospectivas do TikTok e as aguardadas revelações do Spotify Wrapped.
Chegou a vez do delivery: o iFood liberou nessa terça-feira, 2 de dezembro, a Retrospectiva 2025 para os clientes, detalhando os hábitos de consumo e os pratos favoritos dos brasileiros ao longo do ano.
Este ano, o recurso não se limita apenas a mostrar o que foi pedido. Há novidades focadas em benefícios, permitindo que os clientes confiram quanto economizaram em cupons. Os resultados podem ser compartilhados nas redes sociais em formato de stories.
Leia mais
Saiba como funciona a retrospectiva do aplicativo e como compartilhar.
Como funciona a retrospectiva do iFood?
A retrospectiva iFood 2025 inova ao trazer mais detalhes sobre o lado financeiro e a personalidade dos clientes.
Uma das telas mais esperadas simula o "pano de prato" exclusivo do cliente, com estampas divertidas e frases que justificam o momento do pedido.
A retrospectiva também será disponibilizada para os parceiros. Restaurantes terão acesso à sua seleção a partir de 3 de dezembro e entregadores a partir de 10 de dezembro, dentro dos respectivos aplicativos.
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Retrospectiva do iFood: como acessar sua retrospectiva
A seleção individualizada de 15 telas está disponível para todos os usuários que realizaram pedidos em 2025 e pode ser acessada até o dia 31 de dezembro.
Como ver
- Abra o aplicativo do iFood.
- Procure pelo banner "Retrospectiva iFood 2025" no topo ou no meio da tela inicial, ou clique no ícone com o número "25" nas categorias superiores.
- Arraste para o lado para navegar pelos resultados no formato Stories.
Como compartilhar
- Você pode compartilhar cada tela individualmente ou o resumo final.
- Basta clicar no ícone "Compartilhar" no canto inferior da tela e selecionar a plataforma desejada, como Instagram ou WhatsApp.
Quais os mais pedidos do Brasil no iFood
No ranking nacional de categorias mais pedidas, o domínio dos lanches (pizzas, sanduíches e outros) é absoluto, registrando mais de 253 milhões de pedidos em 2025.
Veja o ranking:
- Lanches — 253 milhões de pedidos
- Culinária Brasileira — 118 milhões de pedidos
- Pizza — 92 milhões de pedidos
- Marmitas — 52 milhões de pedidos
- Comida Japonesa — 50 milhões de pedidos