Eta Mundo Melhor: confira os personagens que voltam para a novela

Com Sergio Guizé no papel de Candinho, "Êta Mundo Melhor" terá o retorno de personagens que conquistaram o público em "Êta Mundo Bom"

Com estreia prevista para 30 de junho na TV Globo, “Êta Mundo Melhor” promete conquistar o público assim como foi com a sua antecedente, “Êta Mundo Bom”, de 2016.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Protagonista de ambas as novelas, Sergio Guizé retorna no papel de Candinho. Com sua personalidade otimista, Candinho enfrentará desafios ao lado de Policarpo, seu fiel companheiro.

Leia também | Larissa Manoela retorna para Globo na novela 'Êta Mundo Melhor'

Além de Guizé, outros personagens que estiveram presentes em “Êta Mundo Bom” também vão estar em “Êta Mundo Melhor”, como Dita, vivida por Jeniffer Nascimento, que agora será protagonista.

Confira os personagens de “Êta Mundo Bom” que voltam em “Êta Mundo Melhor”

Candinho - Sérgio Guizé



Dita - Jeniffer Nascimento



Ernesto - Eriberto Leão



Sandra - Flávia Alessandra



Manuela - Dhu Moraes



Cunegundes - Elizabeth Savalla



Quinzinho - Ary Fontoura



Maria - Bianca Bin



Celso - Rainer Cadete



Zé dos Porcos - Anderson Di Rizzi



Quincas - Miguel Rômulo



Olga - Maria Carol Rebello



Araújo - Flavio Tolezani



Tobias - Cleiton Morais



Olímpia - Rosane Gofman



Quitéria - Kenya Costta



Entenda | Camila Queiroz não estará na sequência de ‘Êta Mundo Bom’