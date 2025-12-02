Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Shows grátis em Fortaleza: veja line-up completo e horários

Festival Elos em Fortaleza: confira os horários de todos os shows

Evento com programação cultural gratuita acontece de 4 a 7 de dezembro com shows divididos em três palcos. Veja os horários e saiba quem se apresenta
Atualizado às Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Festival Elos realiza sua 7ª edição nos dias 4 a 7 de dezembro, com uma programação cultural gratuita recheada de artistas nacionais.

Neste ano, o evento traz estrutura para três palcos, concentrando a experiência artística em pontos estratégicos de Fortaleza.

A celebração acontece na Praia de Iracema, distribuída nos seguintes espaços:

  • Palco Elos (principal da Praia),
  • Palco Aparelhagem (secundário da Praia) e
  • o novo Palco AceleraMICBR, no Centro Cultural Belchior, que unifica as apresentações do programa de fomento nos centros culturais.

A seguir, veja a programação completa do festival e saiba quem se apresenta.

Confira a programação com dias e horários:

Quinta-feira (04/12)

PALCO ACELERA MICBR

  • Orquestra Popular do Nordeste - 17h20
  • Murmurando - 17h55
  • Theresa Rachel - 18h30
  • Briar - 19h05
  • Má Dame - 19h40
  • Roda das Minas - 20h15
  • Makem - 20h50
  • Moon Kenzo - 21h25
  • Caio Castelo - 22h
  • Cor dos olhos - 22h40
  • Horabuenaclub - 23h15

Sexta-feira (05/12)

PALCO ACELERA MICBR

  • Cordas que falam - 17h20
  • Orlângelo - 17h55
  • Milla Sampaio - 18h30
  • Clau Aniz - 19h05
  • Mulher Barbada - 19h40
  • Máquinas - 20h15
  • Batuta - 20h50
  • Clarisse Aires - 21h25
  • Camaleoa - 22h
  • Belinho da Silva - 22h40

Sábado (06/12)

PALCO ACELERA MICBR

  • Di Ferreira - 16h
  • Ilessi e Marcelo Galter - 16h40
  • Maria Beraldo - 17h20
  • Almério - 18h
  • Alaídenegão - 18h40
  • Lambada da Serpente - 19h20

PALCO APARELHAGEM

  • DJ - 17h
  • Rapadura - 19h40
  • Gabivic - 20h45
  • Vanessa, A Cantora - 22h05
  • JSOM - A Majestosa Fênix do Marajó - 23h25

PALCO ELOS

  • Caiô e Outragalera - 18h
  • Juruviara - 19h
  • Procurando Kalu - 20h05
  • Iza - 21h05
  • Getúlio Abelha - 22h25

Domingo (07/12)

PALCO APARELHAGEM

  • DJ - 17h40
  • Montage - 18h50
  • DJ - 19h50
  • O Cheiro do Queijo - 21h20
  • JSOM - A Fênix do Marajó - 22h50

PALCO ELOS

  • Gabi Nunes - 17h
  • Pantico Rocha - 18h10
  • Otto - 19h10
  • Vanessa da Mata - 20h20
  • Gaby Amarantos - 21h50

