Shows grátis em Fortaleza: veja line-up completo e horários

Festival Elos em Fortaleza: confira os horários de todos os showsEvento com programação cultural gratuita acontece de 4 a 7 de dezembro com shows divididos em três palcos. Veja os horários e saiba quem se apresenta
O Festival Elos realiza sua 7ª edição nos dias 4 a 7 de dezembro, com uma programação cultural gratuita recheada de artistas nacionais.
Neste ano, o evento traz estrutura para três palcos, concentrando a experiência artística em pontos estratégicos de Fortaleza.
A celebração acontece na Praia de Iracema, distribuída nos seguintes espaços:
- Palco Elos (principal da Praia),
- Palco Aparelhagem (secundário da Praia) e
- o novo Palco AceleraMICBR, no Centro Cultural Belchior, que unifica as apresentações do programa de fomento nos centros culturais.
A seguir, veja a programação completa do festival e saiba quem se apresenta.
Confira a programação com dias e horários:
Quinta-feira (04/12)
PALCO ACELERA MICBR
- Orquestra Popular do Nordeste - 17h20
- Murmurando - 17h55
- Theresa Rachel - 18h30
- Briar - 19h05
- Má Dame - 19h40
- Roda das Minas - 20h15
- Makem - 20h50
- Moon Kenzo - 21h25
- Caio Castelo - 22h
- Cor dos olhos - 22h40
- Horabuenaclub - 23h15
Sexta-feira (05/12)
PALCO ACELERA MICBR
- Cordas que falam - 17h20
- Orlângelo - 17h55
- Milla Sampaio - 18h30
- Clau Aniz - 19h05
- Mulher Barbada - 19h40
- Máquinas - 20h15
- Batuta - 20h50
- Clarisse Aires - 21h25
- Camaleoa - 22h
- Belinho da Silva - 22h40
Sábado (06/12)
PALCO ACELERA MICBR
- Di Ferreira - 16h
- Ilessi e Marcelo Galter - 16h40
- Maria Beraldo - 17h20
- Almério - 18h
- Alaídenegão - 18h40
- Lambada da Serpente - 19h20
PALCO APARELHAGEM
- DJ - 17h
- Rapadura - 19h40
- Gabivic - 20h45
- Vanessa, A Cantora - 22h05
- JSOM - A Majestosa Fênix do Marajó - 23h25
PALCO ELOS
- Caiô e Outragalera - 18h
- Juruviara - 19h
- Procurando Kalu - 20h05
- Iza - 21h05
- Getúlio Abelha - 22h25
Domingo (07/12)
PALCO APARELHAGEM
- DJ - 17h40
- Montage - 18h50
- DJ - 19h50
- O Cheiro do Queijo - 21h20
- JSOM - A Fênix do Marajó - 22h50
PALCO ELOS
- Gabi Nunes - 17h
- Pantico Rocha - 18h10
- Otto - 19h10
- Vanessa da Mata - 20h20
- Gaby Amarantos - 21h50