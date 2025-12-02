Shows grátis em Fortaleza: veja line-up completo e horários

Evento com programação cultural gratuita acontece de 4 a 7 de dezembro com shows divididos em três palcos. Veja os horários e saiba quem se apresenta

O Festival Elos realiza sua 7ª edição nos dias 4 a 7 de dezembro, com uma programação cultural gratuita recheada de artistas nacionais.

Neste ano, o evento traz estrutura para três palcos, concentrando a experiência artística em pontos estratégicos de Fortaleza.