Bloco Pra Quem Gosta É Bom comemora aniversário com show

Movimentação de foliões no Pré-Carnaval do Pra Quem Gosta é Bom na Estação das Artes / Crédito: Samuel Setubal

O bloco de pré-Carnaval Pra Quem Gosta É Bom comemora 7 anos de atividade com show no Pirata Bar no dia 20 de dezembro, a partir das 16 horas. O evento foi anunciado nas redes sociais. “Há oito anos, iniciávamos nossa jornada nesse bloco que, desde então, faz a festa em Fortaleza”, diz a publicação. A abertura fica por conta do cantor e compositor Juruviara. Os ingressos podem ser adquiridos a partir desta quinta-feira, 4, na plataforma Sympla.

O coletivo festeja o Carnaval desde 2018 com repertório formado por sucessos da Música Popular Brasileira (MPB). Além de comemorar o aniversário, o bloco busca fortalecer e aumentar o público com a festa, além de arrecadar fundos para a temporada de pré-Carnaval. Celebração da Música Popular Brasileira (MPB) Bloco Pra Quem Gosta é Bom animou o fim de tarde da Estação das Artes, em Fortaleza Crédito: Carolina Passos No bloco de fevereiro de 2025, o baile teve o tema "Fé na Festa" e homenageou festas santas e populares. Os integrantes estavam adornados de adereços.