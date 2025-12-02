Bloco Pra Quem Gosta É Bom comemora aniversário com show em dezembroBloco Pra Quem Gosta É Bom celebra sete anos com show no Pirata Bar, localizado na Praia de Iracema
O bloco de pré-Carnaval Pra Quem Gosta É Bom comemora 7 anos de atividade com show no Pirata Bar no dia 20 de dezembro, a partir das 16 horas. O evento foi anunciado nas redes sociais.
“Há oito anos, iniciávamos nossa jornada nesse bloco que, desde então, faz a festa em Fortaleza”, diz a publicação. A abertura fica por conta do cantor e compositor Juruviara. Os ingressos podem ser adquiridos a partir desta quinta-feira, 4, na plataforma Sympla.
O coletivo festeja o Carnaval desde 2018 com repertório formado por sucessos da Música Popular Brasileira (MPB).
Além de comemorar o aniversário, o bloco busca fortalecer e aumentar o público com a festa, além de arrecadar fundos para a temporada de pré-Carnaval.
Celebração da Música Popular Brasileira (MPB)
No bloco de fevereiro de 2025, o baile teve o tema "Fé na Festa" e homenageou festas santas e populares. Os integrantes estavam adornados de adereços.
Já em 2024, na Estação das Artes, o grupo celebrou o amor e enfeitou o palco com bandeiras da comunidade LGBTQ+ e a frase: “Qualquer maneira de amor vale a pena”.
Festa de aniversário do bloco Pra Quem Gosta É Bom
- Quando: sábado, 20 de dezembro, a partir das 16 horas
- Quando: Pirata Bar (rua dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)
- Venda dos ingressos no Sympla, a partir de quinta-feira, 4