Em apenas um ano, Larissa Manoela casa pela 3ª vez com André Luiz

Nesta terça-feira, 17, a atriz Larissa Manoela realizou uma grande cerimônia de casamento com seu marido André Luiz Frambach. Esta foi a terceira celebração matrimonial do casal em apenas um ano.

Em dezembro de 2023, Larissa e André se casaram pela primeira vez, depois de um noivado que teve início em 2022. A cerimônia foi íntima e repercutiu nas redes sociais com as primeiras fotos do casal com trajes de casamento.