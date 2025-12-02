Jorge & Mateus comemoram 20 anos com show na Arena Castelão

Jorge & Mateus comemoram 20 anos com show na Arena CastelãoDupla celebra duas décadas de carreira com show no Castelão neste sábado, 6, que reúne ainda Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Pedro Libe
A comemoração de duas décadas de carreira de Jorge & Mateus chega a Fortaleza neste sábado, 6, em uma noite que promete reunir nomes da música brasileira.
A dupla sertaneja desembarca na Capital com a turnê “Jorge & Mateus 20 Anos”, que celebra a trajetória iniciada em Itumbiara, em Goiás, e é consolidada como uma das mais influentes do País.
Leia Também | Festival Elos em Fortaleza: confira os horários de todos os shows
O evento será realizado no estacionamento da Arena Castelão e traz apresentações de Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Pedro Libe.
No repertório, não faltam sucessos que atravessaram gerações, como “De Tanto Te Querer”, “Sosseguei”, “Logo Eu”, “Tijolão” e “Haverá Sinais”, além de releituras preparadas especialmente para esta fase comemorativa.
O projeto também antecede uma pausa nos palcos anunciada para 2026. O encerramento não é definitivo, mas um intervalo após vinte anos de estrada.
Leia mais
Jorge & Mateus 20 Anos em Fortaleza
- Quando: sábado, 6, a partir das 19 horas
- Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
- Quanto: a partir de R$ 230
- Vendas: q2ingressos
- Mais informações: @jorgeemateus20anos