Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jorge & Mateus comemoram 20 anos com show na Arena Castelão

Jorge & Mateus comemoram 20 anos com show na Arena Castelão

Dupla celebra duas décadas de carreira com show no Castelão neste sábado, 6, que reúne ainda Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Pedro Libe
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A comemoração de duas décadas de carreira de Jorge & Mateus chega a Fortaleza neste sábado, 6, em uma noite que promete reunir nomes da música brasileira.

A dupla sertaneja desembarca na Capital com a turnê “Jorge & Mateus 20 Anos”, que celebra a trajetória iniciada em Itumbiara, em Goiás, e é consolidada como uma das mais influentes do País.

Leia Também | Festival Elos em Fortaleza: confira os horários de todos os shows

O evento será realizado no estacionamento da Arena Castelão e traz apresentações de Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Pedro Libe.

No repertório, não faltam sucessos que atravessaram gerações, como “De Tanto Te Querer”, “Sosseguei”, “Logo Eu”, “Tijolão” e “Haverá Sinais”, além de releituras preparadas especialmente para esta fase comemorativa.

O projeto também antecede uma pausa nos palcos anunciada para 2026. O encerramento não é definitivo, mas um intervalo após vinte anos de estrada.

Leia mais

Jorge & Mateus 20 Anos em Fortaleza

  • Quando: sábado, 6, a partir das 19 horas
  • Onde: Estacionamento da Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
  • Quanto: a partir de R$ 230
  • Vendas: q2ingressos
  • Mais informações: @jorgeemateus20anos 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar