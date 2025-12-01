MIS inaugura mostra fotográfica inédita de artistas brasileiros

MIS inaugura mostra fotográfica inédita de artistas brasileirosEntre fotógrafos brasileiros consagrados e figuras anônimas, mostra gratuita resgata imagens inéditas que estavam arquivadas na França
Nesta quinta-feira, 4, o Museu da Imagem e do Som (MIS-CE) inaugura a exposição "Turbilhão”, que reúne fotografias de artistas brasileiros dos anos 1950 e 1960.
Com 47 trabalhos de 30 fotógrafos, a mostra reúne imagens de expoentes da época, como Chico Albuquerque, Geraldo de Barros, Gaspar Gasparian, Eduardo Salvatore, Marcel Giró e José Oiticica Filho.
Contudo, também conta com imagens de anônimos, visto que muitos dos arquivos vieram de fotoclubes, associações de fotógrafos amadores que buscavam afirmar a fotografia como expressão artística.
A abertura tem início às 16 horas, com entrada gratuita. A exposição será sediada no andar 2 do Anexo do equipamento cultural.
Todas as imagens de "Turbilhão" estavam guardadas no acervo da Sociedade Francesa de Fotografia e foram descobertas pelo pesquisador brasileiro Lucas Menezes, que assina a curadoria da mostra.
A coleção também é marcada pelo emprego de diferentes técnicas de tomada da imagem e de ampliação, reflexo do experimentalismo que marcou esse grupo.
Ainda que heterogêneo, o grupo de 30 fotógrafos era formado por jovens do Rio de Janeiro e São Paulo, membros de uma jovem classe média, e alguns migrantes de diferentes regiões do Brasil.
Como contexto histórico para amarrar uma produção tão distinta, Lucas Menezes acrescentou às fotografias um conjunto de reproduções oriundas de livros, revistas, catálogos de exposição e manuscritos.
“Turbilhão” inaugura a programação da Temporada França-Brasil 2025
Integrando a programação da Temporada França-Brasil 2025, a exposição “Turbilhão” é resultado da pesquisa de doutorado em História da Arte pela Université Paris 1 Panthéon Sorbonne do curador Lucas Menezes.
A coleção revela a diversidade estética e técnica que marcou a fotografia brasileira no pós-guerra, com cenas do cotidiano, paisagens rurais e urbanas, e imagens de experimentações modernas.
De acordo com Lucas, o nome da exposição é inspirado no título homônimo de duas imagens do conjunto e evoca o movimento intenso de trocas e influências que definiu esse momento pontual da fotografia brasileira.
Leia mais
Abertura da exposição "Turbilhão"
- Quando: quinta-feira, 4, às 16 horas; visitação de quarta a quinta-feira, das 10h às 17h30min; sexta-feira e sábado, das 13h às 19h30min; domingo, das 10h às 17h30min
- Onde: 2º andar do Anexo do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)
- Gratuito
- Mais informações: @mis_ceara