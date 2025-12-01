MIS inaugura mostra fotográfica inédita de artistas brasileiros

"Devaneio", de Chico Albuquerque, integra a mostra "Turbilhão" no Museu da Imagem e do Som do Ceará / Crédito: Chico Albuquerque/Divulgação

Nesta quinta-feira, 4, o Museu da Imagem e do Som (MIS-CE) inaugura a exposição "Turbilhão”, que reúne fotografias de artistas brasileiros dos anos 1950 e 1960. Com 47 trabalhos de 30 fotógrafos, a mostra reúne imagens de expoentes da época, como Chico Albuquerque, Geraldo de Barros, Gaspar Gasparian, Eduardo Salvatore, Marcel Giró e José Oiticica Filho.

Contudo, também conta com imagens de anônimos, visto que muitos dos arquivos vieram de fotoclubes, associações de fotógrafos amadores que buscavam afirmar a fotografia como expressão artística. A abertura tem início às 16 horas, com entrada gratuita. A exposição será sediada no andar 2 do Anexo do equipamento cultural. LEIA TAMBÉM | Cearense Karim Aïnouz integra júri de festival em Marrocos Todas as imagens de "Turbilhão" estavam guardadas no acervo da Sociedade Francesa de Fotografia e foram descobertas pelo pesquisador brasileiro Lucas Menezes, que assina a curadoria da mostra.

A coleção também é marcada pelo emprego de diferentes técnicas de tomada da imagem e de ampliação, reflexo do experimentalismo que marcou esse grupo. Ainda que heterogêneo, o grupo de 30 fotógrafos era formado por jovens do Rio de Janeiro e São Paulo, membros de uma jovem classe média, e alguns migrantes de diferentes regiões do Brasil. Como contexto histórico para amarrar uma produção tão distinta, Lucas Menezes acrescentou às fotografias um conjunto de reproduções oriundas de livros, revistas, catálogos de exposição e manuscritos.