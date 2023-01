Livro sobre fotógrafo Chico Albuquerque será lançado em Fortaleza

Em formato de catálogo, obra será lançado nesta quinta-feira, 19, às 19 horas, no Auditório do Centro Dragão do Mar

Considerado pioneiro em unir fotografia a publicidade no Brasil, o cearense Chico Albuquerque retratou grandes personalidades do século XX, como Luiz Gonzaga, Juscelino Kubitschek e Ulysses Guimarães, para citar alguns. A trajetória notável agora será rememorada na obra "O fotógrafo Chico Albuquerque" que tem lançamento marcado para esta quinta-feira, 19, às 19 horas no Auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

O livro reúne o acervo produzido pelo fotógrafo, como forma de retratar sua influência para a fotografia brasileira contemporânea. No lançamento, serão distribuídos 50 exemplares do livro para o público presente.

Participam do lançamento Gentil Barreira (proponente do projeto), Patricia Veloso (responsável por parte do acervo do artista), Valéria Laena (Assessora de Museus do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura) e Tibico Brasil (Autor do Documentário "A Luz Salva”). Além da presença especial de Marco Albuquerque (neto de Chico e representante do acervo da família).

Quem é Chico Albuquerque

Chico nasceu em Fortaleza no dia 25 de abril em 1917 e já aos 15 anos de idade iniciou a carreira no cinema, ao lado do pai. Falecido no ano 2000, foram mais de seis décadas de carreira com imagens que marcaram época, como a propaganda para a Kodak, Rio-400.

Chico Albuquerque na década de 1950, imagem faz parte do acervo do Instituto Moreira Salles (Foto: IMS/Divulgação)



Lançamento do Livro do Fotógrafo Chico Albuquerque

Quando: quarta-Feira, 19, às 19 horas

Onde: Auditório do Centro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Mais informações: (85) 98878 7021

