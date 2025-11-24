Exposição sobre quilombos marca reabertura de museu em Fortaleza

" Quilombolas: Tecendo Territórios de Liberdade " estreia no sábado, 29, no Museu da Cultura Cearense (MCC). A exposição faz parte do Festival Afrocearensidades , em alusão ao mês da Consciência Negra , e marca a reabertura do equipamento após mais de dois meses em reforma.

Fotografias, sons e frases somam mais de 150 objetos expostos para visitação. A programação gratuita de abertura também conta com a presença de mais de 20 lideranças quilombolas, rodas de conversa, discotecagem, visita guiada e apresentações artísticas.



Com curadoria das pesquisadoras Cícera Barbosa e Joseli Cordeiro, a mostra propõe uma retratação moderna dos quilombos, abordando suas formas de organizar a vida, cultivar a terra, educar as crianças e celebrar o sagrado a partir de objetos feitos e utilizados por quilombolas cearenses, como ferramentas de trabalho e sementes, por exemplo.

"Ao reunir histórias, imagens e presenças quilombolas, a exposição inaugura uma outra narrativa de modernidade: aquela que não nega a tradição, mas a reinscreve como força criadora, convocando o público a ver os quilombos não como vestígios do passado, mas como laboratórios de futuro. O quilombo não é refúgio de passado, é projeto de mundo", afirma Joseli Cordeiro em material enviado à imprensa.

Abertura da exposição "Quilombolas: Tecendo Territórios de Liberdade"

