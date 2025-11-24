Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exposição sobre quilombos marca reabertura de museu em Fortaleza

Exposição gratuita "Quilombolas: Tecendo Territórios de Liberdade" estreia no Museu da Cultura Cearense neste mês
Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
"Quilombolas: Tecendo Territórios de Liberdade" estreia no sábado, 29, no Museu da Cultura Cearense (MCC). A exposição faz parte do Festival Afrocearensidades, em alusão ao mês da Consciência Negra, e marca a reabertura do equipamento após mais de dois meses em reforma.

Fotografias, sons e frases somam mais de 150 objetos expostos para visitação. A programação gratuita de abertura também conta com a presença de mais de 20 lideranças quilombolas, rodas de conversa, discotecagem, visita guiada e apresentações artísticas.

Com curadoria das pesquisadoras Cícera Barbosa e Joseli Cordeiro, a mostra propõe uma retratação moderna dos quilombos, abordando suas formas de organizar a vida, cultivar a terra, educar as crianças e celebrar o sagrado a partir de objetos feitos e utilizados por quilombolas cearenses, como ferramentas de trabalho e sementes, por exemplo.

"Ao reunir histórias, imagens e presenças quilombolas, a exposição inaugura uma outra narrativa de modernidade: aquela que não nega a tradição, mas a reinscreve como força criadora, convocando o público a ver os quilombos não como vestígios do passado, mas como laboratórios de futuro. O quilombo não é refúgio de passado, é projeto de mundo", afirma Joseli Cordeiro em material enviado à imprensa.

Abertura da exposição "Quilombolas: Tecendo Territórios de Liberdade"

  • Quando: sábado, 29, a partir das 16 horas
  • Onde: Museu da Cultura Cearense - Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Gratuito
  • Instagram: @mccdragao

