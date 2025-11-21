Festival de Cinema Francês inicia este mês com exibições em Fortaleza

Filmes franceses inéditos, clássicos e premiados são exibidos em Fortaleza até 10 de dezembro no Festival de Cinema Francês

Originalmente nomeado como Festival Varilux de Cinema Francês, por 15 anos, o evento se propôs a conectar filmes de nomes consagrados e diretores estreantes ao público brasileiro.

Uma celebração à produção cinematográfica da França , o Festival de Cinema Francês chega a Fortaleza ainda este mês com edição repaginada e sessões em três cinemas da capital.

Com o lançamento do novo nome, a primeira edição do Festival de Cinema Francês exibe 20 produções inéditas, clássicas e premiadas por todo o País até o dia 10 de dezembro. Em Fortaleza, os espectadores vão poder assistir aos títulos selecionados nos cinemas dos shoppings Benfica, Del Paseo e RioMar Fortaleza.

Informações sobre horários das sessões podem ser conferidas no site do Festival de Cinema Francês. De acordo com o evento, o valor do ingresso seguirá o mesmo já oferecido pelos exibidores.

