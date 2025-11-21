Festival de Cinema Francês inicia este mês com exibições em Fortaleza

Festival de Cinema Francês inicia este mês com exibições em FortalezaFilmes franceses inéditos, clássicos e premiados são exibidos em Fortaleza até 10 de dezembro no Festival de Cinema Francês
Uma celebração à produção cinematográfica da França, o Festival de Cinema Francês chega a Fortaleza ainda este mês com edição repaginada e sessões em três cinemas da capital.
Originalmente nomeado como Festival Varilux de Cinema Francês, por 15 anos, o evento se propôs a conectar filmes de nomes consagrados e diretores estreantes ao público brasileiro.
Com o lançamento do novo nome, a primeira edição do Festival de Cinema Francês exibe 20 produções inéditas, clássicas e premiadas por todo o País até o dia 10 de dezembro. Em Fortaleza, os espectadores vão poder assistir aos títulos selecionados nos cinemas dos shoppings Benfica, Del Paseo e RioMar Fortaleza.
Informações sobre horários das sessões podem ser conferidas no site do Festival de Cinema Francês. De acordo com o evento, o valor do ingresso seguirá o mesmo já oferecido pelos exibidores.
Confira os filmes exibidos em Fortaleza durante o Festival de Cinema Francês
- Fanon
- A Cabra
- O Apego
- La Pampa
- Mãos à Obra
- Jovens Mães
- O Estrangeiro
- Voz de Aluguel
- Eu, Que Te Amei
- Fora de Controle
- Vizinhos Bárbaros
- 13 Dias, 13 Noites
- Sonho, Logo Existo
- Operação Maldoror
- O Segredo da Chef
- Os Bastidores do Amor
- Maya, Me Dê Um Título
- Era Uma Vez Minha Mãe
- Uma Jornada de Bicicleta
- Mercato, os donos da bola
- A Mulher Mais Rica do Mundo
Festival de Cinema Francês 2025
- Quando: de 27 de novembro a 10 de dezembro
- Onde: cinemas dos shoppings Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica), Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota) e RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1355 - Papicu)
- Vendas e mais informações: festivalcinefrances.com.br e ingresso.com