Festival de Cinema Francês inicia este mês com exibições em Fortaleza

Filmes franceses inéditos, clássicos e premiados são exibidos em Fortaleza até 10 de dezembro no Festival de Cinema Francês
Uma celebração à produção cinematográfica da França, o Festival de Cinema Francês chega a Fortaleza ainda este mês com edição repaginada e sessões em três cinemas da capital.

Originalmente nomeado como Festival Varilux de Cinema Francês, por 15 anos, o evento se propôs a conectar filmes de nomes consagrados e diretores estreantes ao público brasileiro.

Com o lançamento do novo nome, a primeira edição do Festival de Cinema Francês exibe 20 produções inéditas, clássicas e premiadas por todo o País até o dia 10 de dezembro. Em Fortaleza, os espectadores vão poder assistir aos títulos selecionados nos cinemas dos shoppings Benfica, Del Paseo e RioMar Fortaleza.

Informações sobre horários das sessões podem ser conferidas no site do Festival de Cinema Francês. De acordo com o evento, o valor do ingresso seguirá o mesmo já oferecido pelos exibidores.

Confira os filmes exibidos em Fortaleza durante o Festival de Cinema Francês

  • Fanon
  • A Cabra
  • O Apego
  • La Pampa
  • Mãos à Obra
  • Jovens Mães
  • O Estrangeiro
  • Voz de Aluguel
  • Eu, Que Te Amei
  • Fora de Controle
  • Vizinhos Bárbaros
  • 13 Dias, 13 Noites
  • Sonho, Logo Existo
  • Operação Maldoror
  • O Segredo da Chef
  • Os Bastidores do Amor
  • Maya, Me Dê Um Título
  • Era Uma Vez Minha Mãe
  • Uma Jornada de Bicicleta
  • Mercato, os donos da bola
  • A Mulher Mais Rica do Mundo

Festival de Cinema Francês 2025

  • Quando: de 27 de novembro a 10 de dezembro
  • Onde: cinemas dos shoppings Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica), Del Paseo (avenida Santos Dumont, 3131 - Aldeota) e RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1355 - Papicu)
  • Vendas e mais informações: festivalcinefrances.com.br e ingresso.com

