Exposição celebra 65 anos de carreira do artista Zé Tarcísio

Entre os dias 14 de dezembro e 8 de março de 2026, Fortaleza recebe exposição "Zé Tarcísio - 6585"
Autor Gabriele Soares / Especial para O POVO
Celebrando os 65 anos de carreira e os 85 de vida de Zé Tarcísio, exposição sediada na Caixa Cultural Fortaleza terá um acervo inédito de obras do artista. A mostra contará com pinturas, esculturas, desenhos e cenografia, revelando a pluralidade da produção do cearense.

A exposição "Zé Tarcísio - 6585" pretende apresentar o legado do artista para quem não conhece e emocionar "quem se deseja se aprofundar sobre produção", pautada em crítica social e sensibilidade humana.

“Zé Tarcísio é um artista que nunca se acomodou. Sua obra é um grito poético e político, que atravessa o tempo e continua atual. Celebrar seus 65 anos de carreira e 85 de vida é reconhecer a força de um criador que transformou a paisagem brasileira em metáfora de resistência e humanidade”, enfatiza Gerson Ipirajá, curador da mostra, em material divulgado para a imprensa.

Além de Ipirajá, parceiro de longa data de Zé Tarcisio, a exposição tem a cocuradoria de Lindemberg Freitas.

Coincidentemente ou não, a exposição contará com 65 obras de Zé Tarcísio. As produções, porém, não serão apresentadas de forma cronológica, mas, sim, de uma forma que revele a "singularidade da mente do artista".

A mostra foi escolhida pelo equipamento cultural para abrir as celebrações dos 300 anos de Fortaleza, terra onde o artista nasceu e vive até hoje.

Quem é Zé Tarcísio?

Nascido em Fortaleza em 1941, José Tarcísio Ramos é um pintor, artista, gravador, escultor, cenógrafo e figurinista. 

Suas obras mergulham nas raízes culturais e na riqueza do Nordeste brasileiro, marcada por uma fusão de técnicas e diferentes formas de fazer arte, o que reflete sua sensibilidade e criatividade.

Durante dois anos, ele frequentou o Curso Livre de Pintura na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. 

Em 1971, Walmir Ayala o escolheu para ser um dos representantes brasileiros na VII Bienal de Paris.

Exposição Zé Tarcísio - 6585

  • Onde: Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 – Praia de Iracema)
  • Quando: de 14 de dezembro até 8 de março de 2026. Horário de visitação será divulgado em breve
  • Abertura: sábado, 13 de dezembro, às 18 horas
  • Gratuito
  • Acesso para pessoas com deficiência

