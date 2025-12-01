Cearense Karim Aïnouz integra júri de festival em Marrocos

22ª edição do evento africano reúne cearense com grandes nomes na composição do júri, como Bong Joon-Ho e Celine Song

Festival de Cinema de Marrakesh deu início à sua 22ª edição com homenagem ao ator egípcio Hesin Fahmi e exibição do novo filme de Gus Van Sant, Dead Man's Wire. O que mais chamou a atenção na cinefilia mundial, porém, foi a formação do corpo de jurados dessa edição, que reuniu nomes em ampla evidência no cinema contemporâneo.

Dentre eles, está Karim Aïnouz, cineasta cearense com carreira internacional estabelecida, que já havia vencido o prêmio de público no evento africano com “A Vida Invisível”. O longa é reconhecido por vencer a Mostra Um Certo Olhar em Cannes e representar o Brasil na busca por um Oscar em 2019.

O júri é presidido por Bong Joon-Ho, diretor sul-coreano que se tornou um fenômeno de crítica e público com "Parasita" (2019), primeiro filme não-falado em inglês a vencer o Oscar de Melhor Filme.

Juri do 22ª Festival de Marrakesh, em Marrocos. Cearense Karim Aïnouz integra time. Crédito: R. Loukili/Festival de Marrakesh

O time é composto ainda por Julia Ducournau (vencedora da Palma de Ouro em Cannes por Titane), Payman Maadi (ator iraniano que estrelou o premiado "A Separação de Asghar Farhadi"), Jenna Ortega (atriz em evidência agora pela série "Wandinha" da Netflix), Celine Song (diretora de "Vidas Passadas" e "Amores Materialistas"), Anya Taylor-Joy (atriz com grande evidência em Hollywood) e o cineasta marroquino Hakim Belabbes.