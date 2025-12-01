Cearense Karim Aïnouz integra júri de festival em Marrocos

Cearense Karim Aïnouz integra júri de festival em Marrocos22ª edição do evento africano reúne cearense com grandes nomes na composição do júri, como Bong Joon-Ho e Celine Song
Festival de Cinema de Marrakesh deu início à sua 22ª edição com homenagem ao ator egípcio Hesin Fahmi e exibição do novo filme de Gus Van Sant, Dead Man's Wire. O que mais chamou a atenção na cinefilia mundial, porém, foi a formação do corpo de jurados dessa edição, que reuniu nomes em ampla evidência no cinema contemporâneo.
Cartografia do Lazer: Um roteiro de diversão e compras por Fortaleza
Dentre eles, está Karim Aïnouz, cineasta cearense com carreira internacional estabelecida, que já havia vencido o prêmio de público no evento africano com “A Vida Invisível”. O longa é reconhecido por vencer a Mostra Um Certo Olhar em Cannes e representar o Brasil na busca por um Oscar em 2019.
O júri é presidido por Bong Joon-Ho, diretor sul-coreano que se tornou um fenômeno de crítica e público com "Parasita" (2019), primeiro filme não-falado em inglês a vencer o Oscar de Melhor Filme.
O time é composto ainda por Julia Ducournau (vencedora da Palma de Ouro em Cannes por Titane), Payman Maadi (ator iraniano que estrelou o premiado "A Separação de Asghar Farhadi"), Jenna Ortega (atriz em evidência agora pela série "Wandinha" da Netflix), Celine Song (diretora de "Vidas Passadas" e "Amores Materialistas"), Anya Taylor-Joy (atriz com grande evidência em Hollywood) e o cineasta marroquino Hakim Belabbes.
No sábado, 29, a programação do festival começou numa conversa com Kleber Mendonça Filho, que foi ao evento apresentar sessão de “O Agente Secreto”. Ao longo da semana, a agenda inclui também conversas com Jafar Panahi, Guillermo Del Toro e Tahar Rahim.
Até o dia 6 de dezembro, além da competição oficial, o festival ainda exibirá filmes internacionais que vem chamando atenção na temporada de premiações americanas, como o sul-coreano "No Other Choice", de Park Chan-Wook, e o tunisiano "A Voz de Hind Rajab", de Kaouther Ben Hania.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente