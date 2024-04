Caso Robinho: ex-jogador foi condenado por estupro na Itália; relembre

Relembre abaixo as etapas do caso Robinho.

O Supremo Tribunal Federal decide nesta quarta-feira, 20, se Robinho deve cumprir no Brasil a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo imposta pela Justiça da Itália. O ex-jogador do Santos foi condenado em 2022, mas o crime ocorreu em 2013.

Segundo a denúncia da vítima, o grupo a fez beber até deixá-la inconsciente e “tiveram relações sexuais várias vezes seguidas” com ela. Desde que a investigação veio à tona, em 2014, Robinho nega as acusações.

O crime ocorreu em 22 de janeiro de 2013 e teve a participação de cinco brasileiros, além de Robinho . Na época, ele jogava no Milan, da Itália. O ato de violência sexual foi cometido contra uma mulher albanesa que, à época, comemorava seu 23° aniversário.

No entanto, o ex-jogador da seleção brasileira admitiu ter tido uma “relação rápida” com a vítima na noite do crime.

Nesse mesmo ano, Robinho voltou ao Brasil, mesmo sendo convocado para depor no inquérito de investigação do crime. A primeira sentença condenando o crime ocorreu em 2017, quando ele jogava no Atlético-MG.

Caso Robinho: polícia tinha evidência de outras pessoas envolvidas

Robinho falou às autoridades que a relação que teve com a vítima foi consentida e que não haviam outros envolvidos no caso.

Entretanto, a polícia encontrou a presença do sêmen de Ricardo Falco, amigo do jogador, nas roupas da jovem.

Caso Robinho: jogador já foi condenado em segunda instância

Em 2022, Robinho foi condenado em última instância pela Justiça Italiana. A Corte de Cassação de Roma rejeitou os recursos apresentados pela defesa do atacante e de Falco, que também está envolvido no crime. Ele foi condenado a nove anos de prisão.