Pause: especialistas revelam estratégias para ler mais e melhor

O programa Pause recebe a professora Juliana Diniz e o escritor e livreiro Talles Azigon, para debater uma das metas mais recorrentes nas listas de fim de ano: ler mais

Atuando no campo do livro e leitura há 20 anos, Talles também também criou a editora e livraria Substânsia e a Livro Livre Curió Biblioteca Comunitária. Possui 7 livros de poemas e assina a newsletter Leituras no Plural, sobre o universo da mediação de leitura.

Já em clima de virada de ano, a atração, comandada pelo jornalista Clovis Holanda, discute um dos assuntos mais recorrentes nas listas de metas de fim de ano: "ler mais" ou "ler uma quantidade x de livros" a partir de janeiro.

Entretanto, com o uso excessivo das telas e a quantidade de informações que todos os dias consumimos, parar para fazer uma leitura concentrada tornou-se tarefa cada vez mais difícil na rotina das pessoas.

À mesa, os especialistas da leitura revelam estratégias para ler mais e melhor, além da criação de hábitos para manter uma rotina saudável e contínua na área.