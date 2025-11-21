Pause: especialistas revelam estratégias para ler mais e melhor

Pause: especialistas revelam estratégias para ler mais e melhorO programa Pause recebe a professora Juliana Diniz e o escritor e livreiro Talles Azigon, para debater uma das metas mais recorrentes nas listas de fim de ano: ler mais
Assista ao programa da sexta-feira, 21 de novembro:
Quer ser um leitor em 2026? Essa é pergunta que norteia o episódio desta sexta-feira, 21, do programa Pause, que recebe a Juliana Diniz, professora da Universidade Federal do Ceará (UFC), vice-diretora da Editora UFC e articulista do jornal O POVO; e Talles Azigon, poeta, editor, livreiro e mediador de leituras.
Atuando no campo do livro e leitura há 20 anos, Talles também também criou a editora e livraria Substânsia e a Livro Livre Curió Biblioteca Comunitária. Possui 7 livros de poemas e assina a newsletter Leituras no Plural, sobre o universo da mediação de leitura.
Já em clima de virada de ano, a atração, comandada pelo jornalista Clovis Holanda, discute um dos assuntos mais recorrentes nas listas de metas de fim de ano: "ler mais" ou "ler uma quantidade x de livros" a partir de janeiro.
Entretanto, com o uso excessivo das telas e a quantidade de informações que todos os dias consumimos, parar para fazer uma leitura concentrada tornou-se tarefa cada vez mais difícil na rotina das pessoas.
À mesa, os especialistas da leitura revelam estratégias para ler mais e melhor, além da criação de hábitos para manter uma rotina saudável e contínua na área.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online