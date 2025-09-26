Pause: Mariana Ximenes fala sobre homenagem no Cine Ceará

Em passagem por Fortaleza para receber o Troféu Eusélio Oliveira, comenda máxima da 35ª edição do Cine Ceará, atriz Mariana Ximenes relembra trajetória e fala da atual cena cultural

Agraciada com a comenda máxima da 35ª edição do Cine Ceará, o Troféu Eusélio Oliveira, Mariana Ximenes é a entrevistada do programa Pause desta sexta-feira, 26 de setembro. Atriz é uma das mais aplaudidas por seus papéis na TV e no Cinema.

Durante a sua passagem por Fortaleza, artista conversou com o jornalista Clovis Holanda, apresentador do Pause, sobre carreira, cena cultural, planos para a Sétima Arte, campanhas em defesa do meio ambiente e pela equidade entre gêneros, dentre outros temas à mesa.

Mariana Ximenes do Prado Nuzzi é uma atriz e produtora brasileira. Ao longo de sua bagagem de sucesso, conquistou diversos prêmios como atriz, incluindo um Grande Otelo, um Kikito no Festival de Cinema de Gramado, três Prêmios Qualidade Brasil, além de ter sido indicada duas vezes ao Prêmio APCA.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

