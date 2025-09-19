Pause: atriz Fátima Macedo fala sobre carreira e cinema cearense

Atriz cearense Fátima Macedo vive um dos momentos mais promissores de sua trajetória. Intérprete de Daiane, na série "Pssica", ela fala sobre a sua carreira no audiovisual, produções, entre outros temas

Nesta sexta-feira, 19, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe a atriz cearense Fátima Macedo, que dá vida a Daiane na série "Pssica", da plataforma Netflix.

Atualmente Fátima vive um dos momentos mais promissores de sua trajetória, marcando presença em três produções audiovisuais de grandes visibilidade: filme "Manas", da diretora Marianna Brennada; na série "Guerreiros do Sol", do Globoplay; além de "Pssica", da Netflix.



Mesmo sendo obras que trazem uma narrativa diferente entre si, elas estão unidas por uma mesma força: a centralidade de personagens femininas potentes, complexas e transformadoras. Natural de Fortaleza, a atriz fala sobre a sua carreira, trajetória, que iniciou ainda na periferia da capital cearense, as produções em que atua, entre outros temas à mesa.