Pause: atriz Fátima Macedo fala sobre carreira e cinema cearense

Pause: Fátima Macedo, da série "Pssica", é a entrevistada da sexta, 19Atriz cearense Fátima Macedo vive um dos momentos mais promissores de sua trajetória. Intérprete de Daiane, na série "Pssica", ela fala sobre a sua carreira no audiovisual, produções, entre outros temas
Nesta sexta-feira, 19, o programa Pause, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe a atriz cearense Fátima Macedo, que dá vida a Daiane na série "Pssica", da plataforma Netflix.
Atualmente Fátima vive um dos momentos mais promissores de sua trajetória, marcando presença em três produções audiovisuais de grandes visibilidade: filme "Manas", da diretora Marianna Brennada; na série "Guerreiros do Sol", do Globoplay; além de "Pssica", da Netflix.
Mesmo sendo obras que trazem uma narrativa diferente entre si, elas estão unidas por uma mesma força: a centralidade de personagens femininas potentes, complexas e transformadoras. Natural de Fortaleza, a atriz fala sobre a sua carreira, trajetória, que iniciou ainda na periferia da capital cearense, as produções em que atua, entre outros temas à mesa.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online
