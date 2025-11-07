Pause na CasaCor: Ana Virgínia Furlani e Roberto Pamplona Jr. à mesa

Programa Pause segue em clima de CasaCor Ceará 2025. À mesa, arquitetos Ana Virgínia Furlani e Roberto Pamplona Jr. compartilham as novidades no mundo do morar bem

Nesta sexta-feira, 7, o programa Pause segue em Temporada Especial CasaCor Ceará 2025 , recebendo os arquitetos Ana Virgínia Furlani e Roberto Pamplona Jr. A arquiteta assina o Restaurante Escola Mayú, enquanto o arquiteto assina o espaço Ala do Casal na mostra de arquitetura, arte, decoração e design.

Em conversa com o apresentador da atração, jornalista Clovis Holanda, eles vão falar sobre seus ambientes na CasaCor Ceará 2025, assim como atualizar as novidades, lançamentos e tendências no mundo do morar bem.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

Serviço