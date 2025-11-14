Pause CasaCor: Milena Holanda e Rodrigo Porto abordam tendências

Programa Pause encerra a Temporada Especial CasaCor Ceará 2025 com os arquitetos Milena Holanda e Rodrigo Porto, traçando um panorama da mostra de arquitetura, design e decoração deste ano

O programa Pause finaliza a Temporada Especial CasaCor Ceará 2025 nesta sexta-feira, 14, recebendo os arquitetos Rodrigo Porto e Milena Holanda. A mostra de arquitetura, design e decoração , se encerra neste domingo, dia 16 de novembro.

Para quem perdeu algum dos programas da série de seis episódios, pode conferir através das plataformas de áudios Spotify e Deezer e no canal do O POVO no YouTube.

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause.

