Pause CasaCor: Milena Holanda e Rodrigo Porto abordam tendências

Pause na CasaCor: Milena Holanda e Rodrigo Porto destacam tendênciasPrograma Pause encerra a Temporada Especial CasaCor Ceará 2025 com os arquitetos Milena Holanda e Rodrigo Porto, traçando um panorama da mostra de arquitetura, design e decoração deste ano
Assista ao programa da sexta-feira, 14 de novembro:
O programa Pause finaliza a Temporada Especial CasaCor Ceará 2025 nesta sexta-feira, 14, recebendo os arquitetos Rodrigo Porto e Milena Holanda. A mostra de arquitetura, design e decoração, se encerra neste domingo, dia 16 de novembro.
Para quem perdeu algum dos programas da série de seis episódios, pode conferir através das plataformas de áudios Spotify e Deezer e no canal do O POVO no YouTube.
Sobre o programa Pause
Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.
Serviço
- Programa: Pause
- Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
- Onde: no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online
