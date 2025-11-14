Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pause CasaCor: Milena Holanda e Rodrigo Porto abordam tendências

Programa Pause encerra a Temporada Especial CasaCor Ceará 2025 com os arquitetos Milena Holanda e Rodrigo Porto, traçando um panorama da mostra de arquitetura, design e decoração deste ano
Autor George Sousa
Tipo Notícia

Assista ao programa da sexta-feira, 14 de novembro:

O programa Pause finaliza a Temporada Especial CasaCor Ceará 2025 nesta sexta-feira, 14, recebendo os arquitetos Rodrigo Porto e Milena Holanda. A mostra de arquitetura, design e decoração, se encerra neste domingo, dia 16 de novembro.

Para quem perdeu algum dos programas da série de seis episódios, pode conferir através das plataformas de áudios Spotify e Deezer e no canal do O POVO no YouTube.

Leia mais

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

Serviço

  • Programa: Pause
  • Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
  • Onde: no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online

 

 

