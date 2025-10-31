Pause CasaCor: Érico Monteiro e Ramiro Mendes revelam bastidores

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pause na CasaCor: Érico Monteiro e Ramiro Mendes revelam bastidores

Arquiteto Érico Monteiro e o designer de interiores Ramiro Mendes comentam detalhes de seus ambientes na CasaCor Ceará 2025. Em pauta: tendências, dicas e estratégias para repaginar a casa
Autor George Sousa
George Sousa
Tipo Notícia

Assista ao programa da sexta-feira, 31:

Nesta sexta-feira, 31, a Temporada Especial Pause na CasaCor, apresentado pelo jornalista Clovis Holanda, recebe o arquiteto Érico Monteiro e o designer de interiores Ramiro Mendes. Profissionais comentam os detalhes de seus ambientes na mostra de decoração e arquitetura.

À mesa, eles compartilham dicas, tendências e boas estratégias para quem desejar dar uma repaginada em algum dos ambientes de casa neste fim de ano.

Sobre o programa Pause

Clovis Holanda conduz a conversa no programa Pause. Mesacast ao vivo todas as sextas-feiras, um bate-papo com diferentes personalidades de diversas áreas, contando histórias, curiosidades e compartilhando reflexões para começar o fim de semana leve e bem informado.

Serviço

  • Programa: Pause
  • Quando: toda sexta-feira, às 16 horas
  • Onde: ao vivo no canal do O POVO no YouTube, também com transmissão no Facebook e Instagram do O POVO Online

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

