UFC leva projeto de saúde da mulher do Interior do Ceará à China

Após impactar saúde de mais de 300 mulheres, estudante da UFC Naomi Nascimento Ferreira ganha viagem a China como prêmio / Crédito: Reprodução/ Eduardo Frazão (Prêmio na Prática)

A fundadora do projeto de extensão "Missão Mulher Saudável", criado na Universidade Federal do Ceará (UFC), Naomi Nascimento Ferreira, 23, ganha viagem à China para uma imersão no ecossistema de inovação e liderança. Viagem acontece após vitória no Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário 2025 na categoria Nordeste, em São Paulo.

Sob orientação do professor Leonardo Bezerra, a ação, oficializada neste ano, atende casos de endometriose, queixas de dor pélvica crônica, sangramento uterino anormal e outras demandas ginecológicas, além de oferecer orientação em planejamento familiar. "Uma paciente tinha endometriose e uma dor tão absurda que limitava ela em todas as áreas da vida. Ela se sentia invisível porque a família não entendia, achava que era coisa da cabeça dela. Os médicos também não conheciam, diziam que era besteira. Então, foi durante esse atendimento que a gente conseguiu dar acolhimento", comenta sobre surgimento da proposta. De acordo com Naomi, 80% das dores crônicas incapacitantes têm a endometriose como causa principal, condição que pode afetar até 20% das mulheres em período fértil.

"Em vez de esperar que elas cheguem até a gente, a gente deveria ir lá orientá-las", destaca.

Para romper com o ciclo de maternidade precoce e levar a mensagem de transformação social por meio dos estudos, o projeto também atua em escolas, onde enfrentam resistências relacionadas ao fundamentalismo religioso e aos tabus que cercam a educação sexual. Viagem a China Em janeiro de 2026, ela embarca para a China ao lado de outros cinco universitários brasileiros. "Eu não imaginava ter ganhado, porque não faço meu projeto com o objetivo de ganhar prêmios, mas eu faço para mudar a vida dessas mulheres. Eu me sinto pertencente a esse trabalho", define a discente.