Projeto de educação inclusiva é finalista em prêmio nacional de design

Uma ferramenta digital acessível que auxilia na educação inclusiva, facilitando o acompanhamento de crianças neurodivergentes. É sob esse mote que o aplicativo "Edu+" foi criado por um grupo de alunos da disciplina de Design Research, do curso de Design da Universidade de Fortaleza.

De autoria de Lia Avelino Carvalho, Júlia Emília de Oliveira, Janaina Moreira Cruz, Antonio Italo de Assis Patrício, João Victor de Lima Santos e Ana Júlia Paz, o projeto está entre os finalistas na categoria "Design de Impacto Social: Projetos Estudantis", do 15º Prêmio Brasileiro de Design 2025. O sistema centraliza informações antes dispersas em anotações, oferecendo fichas individuais com estratégias de acolhimento, diários colaborativos entre professores e uma biblioteca pedagógica especializada. Ao concentrar informações sobre preferências pedagógicas, o aplicativo permite que professores, famílias e profissionais de saúde compreendam melhor as necessidades de cada criança, promovendo intervenções mais assertivas e humanizadas. De acordo com a discente do curso de Design Lia Avelino, o Edu+ nasceu de uma experiência direta com a realidade escolar.



"O Edu+ nasceu em uma disciplina de caráter extensionista, e foi desenvolvido a partir da imersão na Escola Yolanda Queiroz, onde realizamos entrevistas, observações e coletas de dados junto aos professores. Nesse processo, identificamos a dificuldade em acompanhar de forma contínua e individualizada as necessidades de cada aluno, especialmente das crianças neurodivergentes", afirma. A partir dessa realidade, o grupo de alunos partiu para o desenvolvimento prático da interface, auxiliando na assimilação de conceitos teóricos que já haviam sido explorados na disciplina.



“A vivência de campo foi essencial para consolidar os conceitos teóricos de pesquisa e co-criação, permitindo que a prática dialogasse diretamente com a realidade dos educadores e das crianças”, explica Lia. Saiba mais sobre o 15º Prêmio Brasileiro de Design Criado pela Associação Brasileira de Empresas de Design (Abedesign) com o objetivo de valorizar, reconhecer e divulgar o design nacional, o prêmio existe desde 2009. Inicialmente, o prêmio reunia apenas projetos empresariais e profissionais, mas, com o tempo, passou a incluir categorias estudantis, abrindo espaço para universidades e jovens designers.