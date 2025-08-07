Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearenses são finalistas em prêmio internacional de design e buscam apoio para representar o Brasil no Peru

Estudantes da UFC de Quixadá criaram o "Giro", aplicativo que promove mobilidade sustentável e renda colaborativa. Evento acontece em setembro, em Cusco, e grupo vem arrecadando recursos para garantir presença na premiação.
Fabrícia Braga
Fabrícia Braga Autor
Quatro estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC), campus de Quixadá, estão entre os finalistas do Latin American Design Awards 2025 — uma das maiores premiações de design da América Latina. Com o projeto “Giro”, os jovens cearenses foram selecionados na categoria Estudantes - Digital. Agora, o grupo busca arrecadar recursos e garantir presença no evento, que acontecerá no dia 13 de setembro, em Cusco, no Peru.

A equipe é formada por Anderson Oliveira (22 anos, de Quixadá), Nataly Campelo (22, de Choró), Sávila Amâncio (22, de Quixeramobim) e Yuri Lima (22, de Maracanaú). Todos são estudantes do curso de Design Digital da UFC.

“Quando a gente descobriu ficamos muito felizes e, ao mesmo tempo, sem acreditar. Primeiro passamos por uma pré-seleção, depois veio a confirmação de que éramos finalistas. Foi uma sensação indescritível. A gente até mandou e-mail para a organização pra confirmar se era real”, contou Anderson Oliveira, integrante do grupo.

O projeto: mobilidade sustentável e economia colaborativa

O projeto finalista “Giro” foi pensado para promover a mobilidade urbana sustentável e estimular a economia circular. A proposta é criar uma plataforma onde pessoas comuns possam alugar bicicletas próprias, que estejam sem uso, por meio de estações comunitárias.

“Nas capitais, a gente vê aquelas estações de bicicletas com bikes de uma só empresa. No Giro, a ideia é descentralizar isso. Qualquer pessoa que tenha uma bicicleta parada em casa poderá cadastrá-la e disponibilizá-la numa estação Giro. O aluguel feito por meio do aplicativo reverteria parte do valor diretamente para o dono da bike”, explica Anderson.

Segundo ele, o objetivo é duplo: incentivar o uso de transportes não poluentes e gerar uma fonte de renda extra para os proprietários das bicicletas. A ideia surgiu durante a greve da UFC, foi o momento em que os estudantes decidiram criar um projeto autoral para submeter a premiações.

“Foram quatro meses de desenvolvimento intenso, fora das disciplinas da faculdade. Dedicamos muito tempo e energia nesse projeto, por isso a gente costuma dizer que o Giro é quase como um filho”, relata o estudante.

Do Ceará para Cusco: a campanha de arrecadação

Apesar da conquista, o grupo enfrenta um desafio: o alto custo da viagem. Os estudantes estimam que o valor necessário para cobrir passagens, hospedagem e a taxa de inscrição no evento para os quatro integrantes gira em torno de R$ 22 mil a R$ 23 mil.

Para viabilizar a ida ao Peru, eles lançaram a campanha “Do Ceará para Cusco”, que inclui ações como rifa online e recebimento de doações via Pix, que pode ser enviado pela chave: [email protected].

“A rifa custa R$ 10 e será sorteada no dia 6 de setembro com cinco prêmios. Além disso, criamos uma conta exclusiva para doações diretas. Estamos tentando apoio de políticos, empresas e qualquer pessoa que queira contribuir”, explica Anderson.

Até o momento, o grupo arrecadou cerca de R$ 2 mil. A meta urgente é garantir ao menos o valor das passagens de dois integrantes até o dia 15 de agosto, prazo limite para a compra dos ingressos do evento.

“Nosso maior desejo é que pelo menos dois de nós consigam ir representar o projeto. Já seria uma vitória imensa para a gente e para o Ceará”, destaca.

Reconhecimento internacional

O Latin American Design Awards reconhece os melhores projetos de design gráfico, digital e experimental da América Latina. Caso o Giro vença, os estudantes receberão um diploma internacional e um troféu em formato de raio, símbolo da premiação.

“Só de sermos finalistas já é um reconhecimento imenso. Somos um grupo de amigos, que conseguiu criar algo relevante e que pode contribuir com a sociedade. Agora só precisamos de uma força para realizar esse sonho até o fim”, finaliza Anderson. 

