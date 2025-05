Ceará TEAcolhe: saiba como mães de neurodivergentes podem acessar a plataforma virtual

Plataforma virtual oferece apoio psicossocial gratuito e remoto para cuidadores de pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA); confira os serviços e como acessar

A plataforma virtual Ceará TEAcolhe busca oferecer apoio psicossocial para mães, pais e cuidadores de pessoas neurodivergentes. A política pública disponibiliza atendimento remoto gratuito e encaminhamento à rede de assistência do Estado.

O serviço remoto e gratuito conta uma equipe de psicólogas, assistentes sociais e advogadas e outros profissionais qualificados para os cuidadores de pessoas neurodivergentes.

Além do acolhimento psicossocial, a política pública disponibiliza encaminhamentos à rede socioassistencial do Ceará, como Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Atenção Psicossocial (Caps). Se necessário, o site também oferece acesso à medicação com prescrição médica.

O site também facilita a localização de unidades de saúde, atendimento mental e equipamentos sociais disponíveis no Ceará. Por meio da plataforma, as mães e cuidadoras atípicas podem acessar a lista de locais que oferecem acolhimento.

A plataforma faz parte do programa Ceará TEAcolhe, criado em abril deste ano pelo Governo Estadual por meio da Secretaria de Proteção Social com investimento total de R$ 4 milhões, oriundos do Fundo Mais Infância Ceará.