Cearense conquista dois bronzes em prêmio de design latino

Cearense conquista 2 bronzes em premiação de design internacionalTatyane Frankalino levou dois bronzes no Latin American Design Awards com projetos que exaltam cultura cearense e design contemporâneo
No último sábado, 13, a cearense Tatyane Frankalino foi reconhecida internacionalmente no Latin American Design Awards 2025 (LAD Awards), uma das principais premiações de design da América Latina.
A ilustradora e designer levou bronze em duas categorias profissionais: tipografia, com o projeto autoral "Lettering Cearencês", e ilustração, com o trabalho realizado para a marca "A Tal da Castanha".
O LAD Awards reúne anualmente designers de todo o continente, valorizando produções que se destacam pela inovação, originalidade e impacto cultural. Reconhecido como vitrine internacional do design latino-americano, o prêmio já revelou trabalhos que ultrapassam fronteiras e dialogam com o mundo.
Para Tatyane, ser selecionada entre tantos profissionais é uma conquista que vai além da carreira: “Foi surreal. Acho que até agora ainda não caiu a ficha que meu trabalho foi premiado internacionalmente”, afirma em entrevista ao Vida&Arte.
O "Lettering Cearencês" nasceu de forma despretensiosa, durante a pandemia, quando a artista começou a experimentar o desenho de letras inspirada em expressões típicas do cotidiano cearense. Com o tempo, o projeto ganhou força, virou coleção de adesivos e conquistou o público não apenas local, mas também de outros estados, que se encantam com a riqueza e sonoridade das gírias regionais.
“Pra mim, é um projeto que carrega a potência da nossa cultura oral e espalha nosso vocabulário pelo mundo”, destaca.
Já o trabalho para "A Tal da Castanha" foi desenvolvido em 2024 para a participação da marca na Naturaltech, maior feira de produtos naturais do Brasil. Convidada pela designer Lorrine Sampaio, Tatyane criou um conjunto de 12 ilustrações que retratam personagens, alimentos e rotinas saudáveis.
“Foi muito legal criar para a marca por que também é uma marca que eu consumo no meu dia a dia. O processo foi super fluido e o resultado ficou lindo”, lembra.
Além da conquista pessoal, Tatyane celebra o reconhecimento coletivo do Ceará no LAD Awards. Dois projetos estudantis do Estado também foram premiados. “O Ceará é um estado com muita potência criativa, desde sempre. O design que é feito no Nordeste e no Ceará tem o costume de ser visto como regional, mas também somos brasileiros e sobretudo latinos. Podemos ser regionais e também internacionais”, afirma.
Reconhecimento contou com apoio da Kuya:
Ela também destaca o papel da Kuya – Centro de Design do Ceará como um espaço essencial para impulsionar talentos. Foi graças a um edital da Kuya que seu projeto "Lettering Cearencês" pôde ser inscrito gratuitamente no prêmio.
“A Kuya é um forte exemplo de como impulsionar jovens criativos. Meu projeto só chegou ao LAD por causa desse edital. A juventude tem que ser alimentada com esperança e eu espero que esse prêmio traga pelo menos um pouco de esperança de que seus trabalhos possam ser reconhecidos e valorizados”, afirma.
Para Tatyane, a premiação funciona como um selo de qualidade e um incentivo para novos horizontes. “Trabalhar com criação muitas vezes mexe com nossa autoestima, e ter um prêmio validando a qualidade do que crio me deixou mais confiante. Fico feliz que eu carregue comigo também a criatividade cearense pra onde eu for”, comemora.
Inspirada pelo cotidiano, pela cultura local e pelas memórias da infância ao lado da avó, Tatyane pretende dar continuidade ao "Lettering Cearencês", sempre aberto a novas expressões, e seguir investindo em criações que unem afeto e identidade.
“Acredito que criar com o coração e fazendo o que eu acredito foi o que me trouxe até aqui — e é o que vai continuar me levando pra novos caminhos”, projeta.
Conheça mais a artista:
- Instagram: @tatyfrankalino
- Site: tatyfrankalino.com