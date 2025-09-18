Cearense conquista dois bronzes em prêmio de design latino

Design cearense é premiado no LAD Awards com Tatyane Frankalino / Crédito: Nathy Rodrigues/ Divulgação

No último sábado, 13, a cearense Tatyane Frankalino foi reconhecida internacionalmente no Latin American Design Awards 2025 (LAD Awards), uma das principais premiações de design da América Latina. A ilustradora e designer levou bronze em duas categorias profissionais: tipografia, com o projeto autoral "Lettering Cearencês", e ilustração, com o trabalho realizado para a marca "A Tal da Castanha".



Leia Também| Projeto de formação musical é lançado no Theatro José de Alencar O LAD Awards reúne anualmente designers de todo o continente, valorizando produções que se destacam pela inovação, originalidade e impacto cultural. Reconhecido como vitrine internacional do design latino-americano, o prêmio já revelou trabalhos que ultrapassam fronteiras e dialogam com o mundo. Para Tatyane, ser selecionada entre tantos profissionais é uma conquista que vai além da carreira: “Foi surreal. Acho que até agora ainda não caiu a ficha que meu trabalho foi premiado internacionalmente”, afirma em entrevista ao Vida&Arte.

O "Lettering Cearencês" nasceu de forma despretensiosa, durante a pandemia, quando a artista começou a experimentar o desenho de letras inspirada em expressões típicas do cotidiano cearense. Com o tempo, o projeto ganhou força, virou coleção de adesivos e conquistou o público não apenas local, mas também de outros estados, que se encantam com a riqueza e sonoridade das gírias regionais.

“Pra mim, é um projeto que carrega a potência da nossa cultura oral e espalha nosso vocabulário pelo mundo”, destaca. Já o trabalho para "A Tal da Castanha" foi desenvolvido em 2024 para a participação da marca na Naturaltech, maior feira de produtos naturais do Brasil. Convidada pela designer Lorrine Sampaio, Tatyane criou um conjunto de 12 ilustrações que retratam personagens, alimentos e rotinas saudáveis. “Foi muito legal criar para a marca por que também é uma marca que eu consumo no meu dia a dia. O processo foi super fluido e o resultado ficou lindo”, lembra.



Design cearense é premiado no LAD Awards com Tatyane Frankalino Crédito: Sandy Albuquerque/ Divulgação Além da conquista pessoal, Tatyane celebra o reconhecimento coletivo do Ceará no LAD Awards. Dois projetos estudantis do Estado também foram premiados. “O Ceará é um estado com muita potência criativa, desde sempre. O design que é feito no Nordeste e no Ceará tem o costume de ser visto como regional, mas também somos brasileiros e sobretudo latinos. Podemos ser regionais e também internacionais”, afirma.

Reconhecimento contou com apoio da Kuya: Ela também destaca o papel da Kuya – Centro de Design do Ceará como um espaço essencial para impulsionar talentos. Foi graças a um edital da Kuya que seu projeto "Lettering Cearencês" pôde ser inscrito gratuitamente no prêmio.