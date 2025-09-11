Evento em Fortaleza debate cenário internacional do design

Edição de 2025 do Festival Kuya Design Sulamericano ocorre gratuitamente de 11 a 14 de setembro

Tem início nesta quinta-feira, 11, uma nova edição do Festival Kuya de Design Sulamericano , promovido pelo Kuya - Centro de Design do Ceará , localizado no Centro de Fortaleza.

Com programação gratuita até o domingo, 14, o evento convida estudantes, interessados e profissionais da área do design a refletir sobre as possibilidades do setor no cenário nacional e internacional.

Na ocasião, o público é convidado a participar de oficinas, palestras, mesas redondas e exposições a partir do tema “Design Pluriversal”, com a presença de conhecedores e pesquisadores do assunto.

Na data de abertura, o Festival recebe o projeto Diários de Pesquisa em Design, no qual os participantes vão compartilhar suas experiências na produção de trabalhos científicos. O momento pode ser acompanhado no hall de entrada e na escadaria do Kuya, que integra o Complexo Cultural Estação das Artes.

