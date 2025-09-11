Evento em Fortaleza debate cenário internacional do design

Com feira e palestra, evento debate cenário internacional do designEdição de 2025 do Festival Kuya Design Sulamericano ocorre gratuitamente de 11 a 14 de setembro
Tem início nesta quinta-feira, 11, uma nova edição do Festival Kuya de Design Sulamericano, promovido pelo Kuya - Centro de Design do Ceará, localizado no Centro de Fortaleza.
Com programação gratuita até o domingo, 14, o evento convida estudantes, interessados e profissionais da área do design a refletir sobre as possibilidades do setor no cenário nacional e internacional.
Na ocasião, o público é convidado a participar de oficinas, palestras, mesas redondas e exposições a partir do tema “Design Pluriversal”, com a presença de conhecedores e pesquisadores do assunto.
Na data de abertura, o Festival recebe o projeto Diários de Pesquisa em Design, no qual os participantes vão compartilhar suas experiências na produção de trabalhos científicos. O momento pode ser acompanhado no hall de entrada e na escadaria do Kuya, que integra o Complexo Cultural Estação das Artes.
Outro destaque na agenda do evento são as feiras Kuya de Design Autoral e a de Gastronomia Sulamericana. Ambos os momentos acontecem até o sábado, 13, das 17h às 21h30min.
Confira programação do Festival Kuya de Design Sulamericano:
Quinta-feira, 11
- 9h às 13h20min: Curso “Design de Comunicação Popular: Rotas de Fuga ao Desaparecimento”
- Com: Bergson Thomé
- 9h às 12 horas: Oficina “Jornada do Empreendedor Criativo”
- Com: Michele Alves
- 10h às 11h30min: Diários de Pesquisa em Design - Jornal Comunitário Rede Oitão
- 14h às 15 horas: Abertura do Festival Kuya Design Sulamericano 2025
- 15h às 15h30min: Palestra “Design Pluriversal”
- Com: Renata Marques Leitão
- 15h45min às 17 horas: Roda de Conversa “Design e Ancestralidade”
- Com: Felipe Carnevalli, Paula Lobato, Rodrigo Tremembé e mediação de Cris Ibarra
- 17h às 17h30min: Abertura da exposição Córrego de Raízes Tremembé
- 17h às 21h30min: Feira Kuya de Design Autoral e Feira de Gastronomia Sulamericana
- 18h20min: Show com DJ Ada Porã
- 19h30min: Show com Nega Lu canta “Brasilidades”
Sexta-feira, 12
- 9h às 13h20min: Curso “Design de Comunicação Popular: Rotas de Fuga ao Desaparecimento”
- Com: Bergson Thomé
- 9h às 12 horas: Oficina “Jornada do Empreendedor Criativo”
- Com: Michele Alves
- 9h às 12 horas: Oficina “Autopublicação: Brincadeiras Editoriais”
- Com: Felipe Carnevalli e Paula Lobato
- 10h às 12 horas: Diários de Pesquisa em Design - Apresentações Orais
- 14h às 15 horas: Diários de Pesquisa em Design - Pôsteres
- 15h às 15h30min: Palestra “Design e as transformações do mundo do trabalho”
- Com: Paula Pinto e Silva
- 15h45min às 17 horas: Roda de Conversa “Design e Trabalho”
- Com: Rafa de Prada, Hefferson Talles e mediação de Mayane Cristina
- 17h às 21h30min: Feira Kuya de Design Autoral e Feira de Gastronomia Sulamericana
- 18 horas: Show com DJ Lua Magnética
- 20 horas: Show com Soledad interpreta “Alucinação”
Sábado, 13
- 9h às 13h20min: Curso “Design de Comunicação Popular: Rotas de Fuga ao Desaparecimento”
- Com: Bergson Thomé
- 9h às 12 horas: Oficina “Design Periférico: Minha Identidade a partir das Ruas”
- Com: Jorge Patrick
- 9h às 12 horas: Oficina “Lettering Expressivo”
- Com: Taty Frankalino
- 9h às 12 horas: Oficina “Autopublicação: Brincadeiras Editoriais”
- Com: Felipe Carnevalli e Paula Lobato
- 10h às 11 horas: Diários de Pesquisa em Design - Apresentações Orais
- 11h às 12 horas: Pré-estreia do documentário “E se essa cidade morresse?”
- 13h às 14h30min: Cidades Criativas - Design Social, em parceria com a Chancela Fortaleza Cidade Criativa do Design e Rede de Cidades Criativas da Unesco
- 14h às 15 horas: Diários de Pesquisa em Design - Pôsteres
- 15h às 15h30min: Palestra “Design feito no Território”
- Com: Joaquim Melo
- 15h45min às 17 horas: Roda de Conversa “Design feito no Território”
- Com: Paulo Rogério, Guilherme Carvalho e mediação de Érica Andrade
- 17h às 22 horas: Feira Kuya de Design Autoral e Feira de Gastronomia Sulamericana
- 17h às 22 horas: Show com DJ Julyana e Baile do Pra Quem Gosta é Bom
Domingo, 14
- 10h às 15 horas: Visitação às exposições Córrego de Raízes Tremembé, Sertão Lapidado e Matriz Motriz: O Desenho-Design na Lira Nordestina
Festival Kuya Design Sulamericano
- Quando: de quinta-feira, 11, a domingo, 14, a partir das 9 horas
- Onde: Kuya - Centro de Design do Ceará (rua Senador Jaguaribe, 323 - Centro)
- Mais informações: @kuyadesignceara
- Gratuito