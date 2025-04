Criando histórias através do design: +Local apresenta coleção ‘Devaneio’, por Victor Vasconcelos

Designer premiado, Victor Vasconcelos assina coleção que dialoga com o propósito da +Local de valorizar o design autoral produzido no Ceará. Coleção pode ser conferida na Mostra Local, em exibição no Shopping Riomar Fortaleza

Em sintonia com proposta de valorização do design como linguagem estética, a +Local , marca que há mais de 40 anos entrega soluções completas e exclusivas em mobiliário de luxo, apresenta seu olhar para o design feito no Ceará, conectando técnica, sensibilidade e propósito.

A ativação, apresentada ao público pela primeira vez na Mostra Local by Juca Máximo, exposição-manifesto que ocupa o Piso L2 do Shopping Riomar Fortaleza, segue em exibição aberta a todos os públicos até o fim de maio.

“Quando conhecemos o trabalho do Victor, percebemos que havia uma linguagem em comum: o desejo de traduzir sentimento em forma. Devaneio fala de memória, leveza e identidade — temas que fazem parte da nossa narrativa. A curvatura das peças, os vazios poéticos e a origem cearense do Victor criaram um encaixe perfeito com o propósito da marca”, explica Breno Régio, sócio-fundador da +Local.

A proposta da marca é justamente promover esse diálogo do design contemporâneo de luxo com as raízes cearenses. “Acreditamos que cada escolha tem uma história e que o mobiliário pode ser um canal de expressão — não apenas funcional, mas também emocional”, afirma Breno.

Composta por peças com formas fluídas e volumes poéticos, a coleção reverbera o imaginário onírico do designer, ao passo em que reforça a contribuição da marca para a valorização do design autoral produzido no Ceará.