Google personaliza buscador com o seu design de estreia

Primeiro design da logo do Google é usado para comemorar o aniversário de 27 anos da empresa neste sábado, 27 / Crédito: Reproudção/Google

O Google desenvolveu um doodle, design da logo para celebrações de datas, em comemoração aos 27 anos da sua apresentação oficial neste sábado, 27. Seu aniversário é comemorado duas vezes no ano, sendo também no dia 4 de setembro. A data marca a fundação do mecanismo de buscas, enquanto a segunda, escolhida como o dia oficial de comemoração da plataforma, foi quando houve a retirada de indexadores.

Antes acadêmica, a proposta era de organizar a internet. Aos poucos, foi criado um ecossistema digital pela variação de serviços e websites, por exemplo. Uma das preocupações dos estudantes era o visual do buscador. Por isso, Larry Page procurou a professora de design de Stanford, a brasileira Ruth Kedar, para projetar a sua logomarca. “Eles queriam se destacar e deixar a sua marca”, disse em entrevista para o G1. Também explicou que eles tinham o projeto desenvolvido a longo prazo e que não seguiam os passos de nenhuma outra empresa.