Google personaliza buscador com o seu design de estreia

Desenvolvido por brasileira, Google personaliza buscador com design de estreiaA plataforma lançou um doodle, design especial, em alusão ao primeiro usado para celebrar seu 27º aniversário; entenda
O Google desenvolveu um doodle, design da logo para celebrações de datas, em comemoração aos 27 anos da sua apresentação oficial neste sábado, 27.
Seu aniversário é comemorado duas vezes no ano, sendo também no dia 4 de setembro. A data marca a fundação do mecanismo de buscas, enquanto a segunda, escolhida como o dia oficial de comemoração da plataforma, foi quando houve a retirada de indexadores.
De um simples buscador desenvolvido em uma garagem por estudantes universitários, o Google se tornou uma referência na evolução da internet e da tecnologia.
Um de seus destaques é nos avanços do uso de inteligência artificial em suas ferramentas, como no lançamento do Modo IA, assistente virtual que se assemelha ao ChatGPT.
27 anos do Google: como surgiram os doodles comemorativos?
A plataforma surgiu em setembro de 1988 pelos estudantes Larry Page e Sergey Brin, que faziam doutorado de Matemática e Ciência da Computação na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
Antes acadêmica, a proposta era de organizar a internet. Aos poucos, foi criado um ecossistema digital pela variação de serviços e websites, por exemplo.
Uma das preocupações dos estudantes era o visual do buscador. Por isso, Larry Page procurou a professora de design de Stanford, a brasileira Ruth Kedar, para projetar a sua logomarca.
“Eles queriam se destacar e deixar a sua marca”, disse em entrevista para o G1. Também explicou que eles tinham o projeto desenvolvido a longo prazo e que não seguiam os passos de nenhuma outra empresa.
O primeiro design especial veio antes mesmo do lançamento oficial do buscador. Como forma de avisar que estavam fora do escritório, inseriram o símbolo do festival Burning Man.
O gesto deu início a uma tradição que é esperada pelos usuários a cada data comemorativa e homenagem. De uma simples alteração na logo, hoje conta com animações e jogos interativos, sendo uma forma de aproximar a marca e o público.