William Bonner se despede do Jornal Nacional nesta sexta-feira

William Bonner se despede do Jornal Nacional nesta sexta-feiraWilliam Bonner se despede do Jornal Nacional nesta sexta-feira, 31 de outubro, e Globo inicia dança das cadeiras no telejornalismo
Nesta sexta-feira, 31 de outubro, vai ao ar o último Jornal Nacional com William Bonner na bancada. Âncora do telejornal há 29 anos, Bonner será substituído por César Tralli e assumirá o comando do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.
LEIA TAMBÉM | Saída de William Bonner: veja próximos passos do jornalismo da Globo
Dando início à dança das cadeiras na Globo, Tralli, atualmente apresentando o Jornal Hoje, assume o novo posto a partir do sábado, 1º de novembro, junto da jornalista Renata Vasconcellos.
No Hora 1, exibido às 5 horas, Roberto Kovalick já deu início às despedidas. O jornalista passa para o telejornal vespertino, substituindo César Tralli.
Leia mais
O repórter Tiago Scheuer, que já fez coberturas de grande porte para a Globo em São Paulo e assinou reportagens para o Fantástico e o Globo Repórter, é o novo âncora do Hora 1.
Quem assume o cargo de editor-chefe do JN, posto antes também ocupado por Bonner, é Cristiana Sousa Cruz. A jornalista passa de editora-chefe adjunta para editora-chefe do programa.
Já tendo passado pelo Hora 1, Jornal Hoje, Fantástico e Jornal Nacional, William Bonner é o âncora mais longevo do telejornal exibido em horário nobre. O Globo Repórter, atração das sextas-feiras, é o único programa jornalístico no qual ainda não trabalhou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente