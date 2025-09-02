César Tralli: quem é jornalista que assume lugar de Bonner no JN

César Tralli apresenta Jornal Nacional ao lado de Renata Vasconcellos a partir de novembro / Crédito: Reprodução / Instagram @cesartralli

César Tralli, atual âncora do Jornal Hoje, foi escolhido para substituir William Bonner na bancada do Jornal Nacional, após o anúncio da saída do jornalista. Aos 54 anos e com mais de três décadas de trajetória no Grupo Globo, Tralli assume a nova função no telejornal a partir de 3 de novembro. A seguir, O POVO apresenta a trajetória pessoal e profissional do jornalista que dará os próximos “boa noite” ao Brasil, ao lado de Renata Vasconcelos.

Quem é César Tralli Natural de São Paulo, César Augusto Tralli Júnior tem 54 anos e acumula mais de 30 anos de carreira no Grupo Globo. O paulistano se formou em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero e cursou mestrado em Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Iniciou sua trajetória profissional na Gazeta Esportiva, passando também pela rádio Jovem Pan, SBT e Rede Record. Em 1993, ingressou na Globo. Aos 24 anos, tornou-se correspondente internacional, atuando em Londres por cinco anos. Foi, assim, o correspondente mais jovem da emissora.

Tralli foi âncora do SPTV 1ª Edição por uma década e, em 2021, com a ida da Maju Coutinho para o fantástico, passou a apresentar o Jornal Hoje, função que desempenha até agora. Além disso, comanda o Jornal GloboNews – Edição das 18h e ocasionalmente já esteve na bancada do JN. Vida pessoal de César Tralli Em 2002, começou a namorar a modelo Cassia Avila, com quem se casou em 2006 e de quem se separou em 2007.

No mesmo ano começou a namorar e se casou com a jornalista Flávia Freire, permanecendo juntos até 2013. Tralli é casado há oito anos com a apresentadora Ticiane Pinheiro, da Record. Os dois começaram a namorar em 2014 e se casaram em 2 de dezembro de 2017, em Campos do Jordão. O casal tem uma filha de seis anos, Manuella. Substituição no Jornal Nacional César Tralli assume a bancada do Jornal Nacional a partir de 3 de novembro, ao lado da jornalista Renata Vasconcellos, dando continuidade ao telejornal de maior audiência do País.

Quanto Tralli vai ganhar no JN? Segundo informações do colunista André Romano, do Observatório da TV, Tralli passará a ganhar uma bagatela de R$ 350 mil por mês.