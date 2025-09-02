César Tralli: quem é jornalista que assume lugar de Bonner no JN

César Tralli: saiba quem é o jornalista que assume lugar de Bonner no JNO atual âncora do Jornal Hoje foi escolhido para substituir William Bonner na bancada do Jornal Nacional. Conheça a vida profissional e pessoal de Tralli
César Tralli, atual âncora do Jornal Hoje, foi escolhido para substituir William Bonner na bancada do Jornal Nacional, após o anúncio da saída do jornalista. Aos 54 anos e com mais de três décadas de trajetória no Grupo Globo, Tralli assume a nova função no telejornal a partir de 3 de novembro.
A seguir, O POVO apresenta a trajetória pessoal e profissional do jornalista que dará os próximos “boa noite” ao Brasil, ao lado de Renata Vasconcelos.
Quem é César Tralli
Natural de São Paulo, César Augusto Tralli Júnior tem 54 anos e acumula mais de 30 anos de carreira no Grupo Globo.
O paulistano se formou em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero e cursou mestrado em Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Iniciou sua trajetória profissional na Gazeta Esportiva, passando também pela rádio Jovem Pan, SBT e Rede Record. Em 1993, ingressou na Globo.
Aos 24 anos, tornou-se correspondente internacional, atuando em Londres por cinco anos. Foi, assim, o correspondente mais jovem da emissora.
Tralli foi âncora do SPTV 1ª Edição por uma década e, em 2021, com a ida da Maju Coutinho para o fantástico, passou a apresentar o Jornal Hoje, função que desempenha até agora.
Além disso, comanda o Jornal GloboNews – Edição das 18h e ocasionalmente já esteve na bancada do JN.
Vida pessoal de César Tralli
Em 2002, começou a namorar a modelo Cassia Avila, com quem se casou em 2006 e de quem se separou em 2007.
No mesmo ano começou a namorar e se casou com a jornalista Flávia Freire, permanecendo juntos até 2013.
Tralli é casado há oito anos com a apresentadora Ticiane Pinheiro, da Record. Os dois começaram a namorar em 2014 e se casaram em 2 de dezembro de 2017, em Campos do Jordão. O casal tem uma filha de seis anos, Manuella.
Substituição no Jornal Nacional
César Tralli assume a bancada do Jornal Nacional a partir de 3 de novembro, ao lado da jornalista Renata Vasconcellos, dando continuidade ao telejornal de maior audiência do País.
Quanto Tralli vai ganhar no JN?
Segundo informações do colunista André Romano, do Observatório da TV, Tralli passará a ganhar uma bagatela de R$ 350 mil por mês.
Ainda segundo o colunista, o marido de Ticiane Pinheiro atualmente recebe R$ 120 mil mensais para ancorar o Jornal Hoje, de segunda a sábado.
Mudança para o Rio de Janeiro e segredo até para a família
Tralli entrou ao vivo no Mais Você desta terça-feira, 2, para comentar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a participação, ele também falou sobre a nova função na emissora.
A Ana Maria Braga o jornalista disse que só comunicou a novidade às filhas no último fim de semana e destacou gratidão pela missão.
Por enquanto, ele ficará na ponte aérea entre São Paulo e Rio de Janeiro.
Segundo o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, Ticiane Pinheiro já se movimenta para fazer uma mudança de emissora. Há meses, quando foi avisado da nova posição, Tralli teria comunicado internamente que precisaria se mudar de vez com a família para o RJ. Isso implicaria em ir com Ticiane, que apresenta o Hoje em Dia, na Record.
Conforme o F5, da Folha de S. Paulo, diretores da Record, especialmente da área comercial, conversarão com Ticiane ainda nesta semana sobre uma possível saída dela da emissora. (colaborou Marcela Tosi)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente