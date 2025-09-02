Saída de William Bonner: veja próximos passos do jornalismo da Globo

Saída de William Bonner: veja próximos passos do jornalismo da GloboRevelada na última segunda-feira, 1°, saída de William Bonner do Jornal Nacional deixa o questionamento: quais os próximos passos do jornalista e do jornalismo da Globo?
Âncora e editor-chefe do Jornal Nacional há mais de 20 anos, William Bonner deixa o posto em novembro deste ano, conforme revelado pelo próprio jornalista na última segunda-feira, 1°. Diante da saída de Bonner, confira os próximos passos do apresentador e do jornalismo da Rede Globo.
César Tralli assume a apresentação do telejornal no lugar de Bonner, ao lado de Renata Vasconcellos, que já ocupa a posição de âncora desde 2014. Realocado do Jornal Hoje, Tralli cede a apresentação do telejornal vespertino para Roberto Kovalick, atualmente a frente do programa Hora Um.
Já a sucessão da chefia do Jornal Nacional fica por conta de Cristiana Sousa Cruz. Atual editora-chefe adjunta do Jornal Nacional, ela também já trabalhou na GloboNews e chefiou o jornalismo da Globo em Nova York, além de ter sido treinada por Bonner nos últimos anos.
O que William Bonner fará a seguir?
Bonner, por sua vez, segue na emissora e deve se juntar à jornalista Sandra Annenberg no comando do Globo Repórter na temporada de 2026. Em seu pronunciamento ao vivo, no dia do aniversário de 56 anos do programa, William Bonner afirmou que o Globo Repórter é o único onde nunca trabalhou, referindo-se à atração das sextas-feiras como "um sonho".
Ele também comentou sobre Sandra Annemberg, sua nova dupla, como uma amizade de longa data. A jornalista apresenta o Globo Repórter desde 2019 e continua no cargo, agora dividido com Bonner. No cargo de âncora há 29 anos, o jornalista é o mais longevo apresentador do Jornal Nacional. Editor-chefe do telejornal há 26 anos, ele comunicou o desejo de fazer a transição na carreira em 2020, a fim de se dedicar à família e a projetos pessoais.