William Bonner deixa Jornal Nacional após 29 anos

William Bonner deixa apresentação do "Jornal Nacional" e irá se juntar ao "Globo Repórter"
O apresentador William Bonner não estará mais no comando da bancada do Jornal Nacional, principal noticiário da TV Globo, a partir de novembro deste ano. A novidade foi revelada nesta segunda-feira, 1º, pelo G1, detalhando que o anúncio oficial será dado pelo próprio comunicador durante a transmissão do Jornal Nacional desta noite.

Celebrando 56 anos de exibição do Jornal Nacional neste 1º de setembro, William Bonner está no posto de apresentador há 29 anos, sendo 26 também como editor-chefe do noticiário. Apresentando o JN desde abril de 1996, Bonner se tornou o âncora com maior tempo no cargo.

Segundo o G1, o jornalista havia manifestado interesse em deixar suas funções como apresentador e editor-chefe em meados de 2020, para “ter mais tempo para sua família e atividades pessoais”. Desde então, substituições na bancada do Jornal Nacional tornaram-se cada vez mais frequentes.

Bonner seguirá na apresentação do JN até o dia 3 de novembro. Ainda conforme o site, César Tralli e Renata Vasconcellos vão assumir oficialmente como novos apresentadores do noticiário.

César Tralli e Renata Vasconcellos vão assumir oficialmente como novos apresentadores do "Jornal Nacional" após saída de William Bonner Crédito: TV Globo/Divulgação

William Bonner sai do Jornal Nacional e vai para o Globo Repórter

Sem deixar o jornalismo de lado, Bonner continuará na Rede Globo e, a partir do próximo ano, irá compartilhar a apresentação do “Globo Repórter” junto com Sandra Annenberg.

“São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos”, compartilhou Bonner em comunicado da Globo.

