Fala de William Bonnner gera desconforto entre Globo e Band

William Bonner deixa apresentação do "Jornal Nacional" e irá se juntar ao "Globo Repórter" / Crédito: TV Globo/Divulgação

Na segunda-feira, 13, durante o Upfront 2026, evento que a Globo anuncia suas novidades ao mercado, uma fala do apresentado William Bonner gerou um clima de tensão entre a emissora e a concorrente, do grupo Bandeirantes. No palco, o apresentador do Jornal Nacional falou sobre a volta da Fórmula 1 para a emissora da família Marinho. O que foi dito, no entanto, pode ter soado como deboche ou menosprezo para quem esteve presente.

"Vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Por que saiu da Globo e, né? É um esporte interessante", disse o paulista. A transmissão da categoria passou a ser de propriedade da Band de 2021 a 2025. Antes desse período, o grupo Globo possuía o direto de transmissão. Apresentador da Band responde William Bonner Após a repercussão negativa, o narrador Téo José, responsável por comandar a transmissão das corridas na Bandeirantes, fez uma publicação no X rebatendo a fala de Bonner: "É esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética, perdeu o respeito. Fim triste". O ex-jogador Neto, conhecido por apresentar o programa "Os Donos da Bola", também comentou sobre o caso. Entre xingamentos e comentários negativos, Neto fez fortes criticas ao editor-chefe do Jornal Nacional.