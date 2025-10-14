Fala de William Bonnner gera desconforto entre Globo e Band

Fala de William Bonnner gera desconforto entre Globo e BandFalas do apresentador William Bonnner foram interpretadas como deboche à emissora concorrente. Fábio Porchat também teve comentários sobre a Band no palco do evento
Na segunda-feira, 13, durante o Upfront 2026, evento que a Globo anuncia suas novidades ao mercado, uma fala do apresentado William Bonner gerou um clima de tensão entre a emissora e a concorrente, do grupo Bandeirantes.
No palco, o apresentador do Jornal Nacional falou sobre a volta da Fórmula 1 para a emissora da família Marinho. O que foi dito, no entanto, pode ter soado como deboche ou menosprezo para quem esteve presente.
"Vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Por que saiu da Globo e, né? É um esporte interessante", disse o paulista.
A transmissão da categoria passou a ser de propriedade da Band de 2021 a 2025. Antes desse período, o grupo Globo possuía o direto de transmissão.
Apresentador da Band responde William Bonner
Após a repercussão negativa, o narrador Téo José, responsável por comandar a transmissão das corridas na Bandeirantes, fez uma publicação no X rebatendo a fala de Bonner: "É esta emissora mudou mesmo. Tem gente que além da ética, perdeu o respeito. Fim triste".
O ex-jogador Neto, conhecido por apresentar o programa "Os Donos da Bola", também comentou sobre o caso. Entre xingamentos e comentários negativos, Neto fez fortes criticas ao editor-chefe do Jornal Nacional.
"Eu não sei nem se podia falar isso. Por que você é escroto desse jeito? Por que foi tão indelicado com a Fórmula 1 na Band? Você sabe o quanto de dificuldades a gente teve para ter a Fórmula 1 aqui? Sabe quantas pessoas trabalharam com afinco aqui? Sabe quantas pessoas vão sair da Band porque nós perdemos a Fórmula 1?", desabafou "craque Neto".
Fabio Porchat também comentou sobre a Band
Em outro momento do evento, o apresentador Fabio Porchat também chegou a citar a emissora concorrente no palco, em diálogo com Sabrina Sato.
A dupla apresentava sobre os 10 anos do Globoplay, streaming do grupo, quando Sabrina disse: "Falamos muita coisa sobre o Globoplay".
Fábio rebateu: "Pô Sabrina, você queria que a gente falasse do quê? Da Band?".