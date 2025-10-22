Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Regina Duarte, ‘Rainha da Sucata’ volta à programação da Globo

Com Regina Duarte, ‘Rainha da Sucata’ volta à programação da Globo

Escrita por Silvio de Abreu, "Rainha da Sucata" irá substituir "A Viagem" no "Vale a Pena Ver de Novo"
Autor Lillian Santos
Autor
Lillian Santos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Sucesso da televisão brasileira na década de 1990, “Rainha da Sucata” irá retornar para a programação aberta da TV Globo.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 22, pela emissora, revelando que a novela de Silvio de Abreu será a substituta de “A Viagem” no programa “Vale a Pena Ver de Novo”.

Leia também | Além de 'Vale Tudo', relembre novelas que causaram mudanças sociais

A novela é estrelada por Regina Duarte, no papel de Maria do Carmo, como a jovem de baixa renda que se casa por conveniência com Edu, interpretado por Tony Ramos, um playboy cuja família está indo à falência.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

No elenco de renome, Glória Menezes, Lima Duarte, Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Marisa Orth, Andrea Beltrão, Patrícia Pillar e outros artistas.

Após 25 anos de sua estreia na teledramaturgia, “Rainha da Sucata” será exibida no “Vale a Pena Ver de Novo” à partir do dia 3 de novembro.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar