Com Regina Duarte, ‘Rainha da Sucata’ volta à programação da Globo

Com Regina Duarte, ‘Rainha da Sucata’ volta à programação da GloboEscrita por Silvio de Abreu, "Rainha da Sucata" irá substituir "A Viagem" no "Vale a Pena Ver de Novo"
Sucesso da televisão brasileira na década de 1990, “Rainha da Sucata” irá retornar para a programação aberta da TV Globo.
A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 22, pela emissora, revelando que a novela de Silvio de Abreu será a substituta de “A Viagem” no programa “Vale a Pena Ver de Novo”.
A novela é estrelada por Regina Duarte, no papel de Maria do Carmo, como a jovem de baixa renda que se casa por conveniência com Edu, interpretado por Tony Ramos, um playboy cuja família está indo à falência.
No elenco de renome, Glória Menezes, Lima Duarte, Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Marisa Orth, Andrea Beltrão, Patrícia Pillar e outros artistas.
Após 25 anos de sua estreia na teledramaturgia, "Rainha da Sucata" será exibida no "Vale a Pena Ver de Novo" à partir do dia 3 de novembro.