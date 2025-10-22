Com Regina Duarte, ‘Rainha da Sucata’ volta à programação da Globo

Escrita por Silvio de Abreu, "Rainha da Sucata" irá substituir "A Viagem" no "Vale a Pena Ver de Novo"

Sucesso da televisão brasileira na década de 1990, “Rainha da Sucata” irá retornar para a programação aberta da TV Globo.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 22, pela emissora, revelando que a novela de Silvio de Abreu será a substituta de “A Viagem” no programa “Vale a Pena Ver de Novo”.