Vida de Fernanda Torres é tema do Globo Repórter desta semana

O programa que homenageia a atriz é o que marca a estreia da nova temporada do "Globo Repórter", que conta com depoimentos de colegas de trabalho e familiares. Estão confirmados na homenagem atores como Luiz Fernando Guimarães, Andreia Beltrão , Tony Ramos e Debora Bloch .

Destaque por sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", Fernanda Torres recebe homenagem no "Globo Repórter" desta sexta-feira, 7. No programa, que prepara uma edição especial de "personalidades", a atriz tem sua carreira, vida pessoal e trajetória narradas.

“Eu, com 12 anos, me lembro de ir com minha mãe e com meu pai ao teatro, numa sessão do Asdrúbal (Trouxe o Trombone, grupo de teatro). E foi uma revolução. Toda a minha geração queria ser do Asdrúbal e eu fui diretamente influenciada por eles”, diz Fernanda em trecho do programa divulgado à imprensa.

O "Globo Repórter Personalidades" vai ao ar nesta sexta-feira, 7, logo após o BBB 25.



Oscar 2025: Fernanda Torres diz que Ainda Estou aqui ‘furou a bolha’

A atriz Fernanda Torres comentou sobre as conquistas de “Ainda Estou Aqui” durante as entrevistas no tapete vermelho do Oscar 2025. No evento, que ocorreu no domingo, 2, em Los Angeles, nos EUA, a brasileira reafirmou que o filme resgata uma família que teve sua história apagada.