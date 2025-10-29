'Bom Menino': filme apresenta terror a partir da visão de um cachorro

Filme "Bom Menino" acompanha suspense a partir da perspectiva de um cão / Crédito: IMDB/divulgação

O terror tem lugar de destaque no cinema. O gênero apresenta aos espectadores uma variedade de antagonistas, com seres como zumbis, vampiros e demônios. A diversidade desperta curiosidade, seja pela inovação das histórias, seja pela exploração de novos pontos de vista. Quando "Bom Garoto" foi anunciado, rapidamente despertou a atenção do público e da crítica especializada. A premissa de uma história a partir da perspectiva de um cachorro gerou expectativa.

LEIA TAMBÉM | 'Caramelo': filme da Netflix acerta no símbolo, mas peca na condução Afinal, seria uma abordagem nova para o gênero, algo inovador, que poderia resultar em uma narrativa envolvente e única. A trama segue Indy, um cão que se muda com seu tutor para uma casa isolada, após ele descobrir que está com sérios problemas de saúde. A partir desse ponto, o filme revela que forças sobrenaturais habitam o local e apenas o protagonista canino é capaz de perceber as presenças espirituais.

A grande questão que guia o enredo é: será que Indy conseguirá proteger o dono das forças malignas que o ameaçam? 'Bom Menino' falha na execução do roteiro Apesar de uma ideia intrigante, o roteiro, assinado por Alex Cannon e pelo diretor Ben Leonberg, falha em manter o interesse ao longo do filme. Os primeiros 30 minutos são promissores e oferecem uma boa introdução à dinâmica. No entanto, a falta de diálogos diretos torna-se um desafio para a fluidez do enredo. Embora a escolha de narrativa pudesse ser eficaz, ela exige uma execução impecável para manter o espectador engajado, algo que o filme não consegue sustentar.

Embora existam algumas interações verbais próximas ao cão, as falas acabam sendo rasas e genéricas. Isso prejudica a conexão emocional com o tutor de Indy, o verdadeiro protagonista da história. Essa falta de empatia em relação ao humano acaba relegando o cão a uma posição de coadjuvante, quase como um observador impotente diante dos eventos que acontecem ao seu redor. O que se propunha a ser uma história de protagonismo canino acaba por se transformar em um conto no qual o cachorro parece alheio aos próprios horrores.