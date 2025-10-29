Nova série da Netflix aborda a máfia brasileira dos jogos de azar

Série "Os Donos do Jogo", da Netflix, aborda universo do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro / Crédito: Marcos Serra Lima/Divulgação

Na alta cúpula do Jogo do Bicho, uma vaga surge após a "aposentadoria" de um dos seus nomes mais influentes. Nas engrenagens dessa disputa, interesses surgem de todos os lados pelo poder e pelo comando. Luxo, ambição e conflitos são apenas alguns dos elementos que se misturam na guerra pelo trono da contravenção. Leia no O POVO | Confira mais notícias e opiniões sobre cinema



O cenário? Rio de Janeiro. O que se inicia como uma guerra fria ganha intensidade, envolvendo diferentes famílias do Jogo do Bicho - e um forasteiro que tenta se aproveitar. Esses são ingredientes da nova série de ficção da Netflix, "Os Donos do Jogo". Ao longo de oito episódios, a trama visa "transportar" o público para o interior dos jogos de azar da capital carioca. Com criação de Heitor Dhalia ("DNA do Crime"), Bruno Passeri e Bernardo Barcellos, a produção estreia na plataforma de streaming nesta quarta-feira, 29. A direção é de Rafael Miranda Fejes, Matias Mariani e de Heitor Dhalia. Na obra, há estrelas como André Lamoglia, Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã. André Lamoglia vive Profeta e Mel Maia interpreta Mirna na série "Os Donos do Jogo", da Netflix Crédito: Marcos Serra Lima/Divulgação Série "Os Donos do Jogo", da Netflix, aborda universo do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro Crédito: Marcos Serra Lima/Divulgação Diretor da produção, Heitor Dhalia teve interesse em abordar o contexto do Jogo do Bicho, em 2022, quando estava filmando outra série. Na época, começou a ser discutida, a partir do Projeto de Lei 2.234/2022, a permissão da operação de cassinos, bingos, jogos online e do próprio Jogo do Bicho.

O tema se demonstrou "muito rico e atual" no processo de produção. Segundo o cineasta, houve "transformação radical" nesse universo, com outros agentes, novas gerações, "nepo-babies" e novo tipo de dinheiro. Foi a oportunidade, então, de "atualizar o debate sobre um assunto tão querido do audiovisual brasileiro e do País", conforme Dhalia. Série "Os Donos do Jogo", da Netflix, aborda universo do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro Crédito: Marcos Serra Lima/Divulgação Heitor Dhalia é o diretor da série "Os Donos do Jogo", que aborda Jogo do Bicho no Rio de Janeiro Crédito: Marcos Serra Lima/Divulgação A investigação a partir de livros, produções audiovisuais e pesquisa com consultores mostrou que a primeira transformação do Jogo do Bicho veio com a chegada de máquinas eletrônicas programáveis para jogos de azar — popularmente conhecidas como caça-níqueis.

Antes, o jogo era apenas por escrito, e a cúpula não aceitou inicialmente as tais máquinas por considerar irrelevante. A análise mudou quando viu que estava "dando uma fortuna", segundo o diretor. Ao longo dos anos, os métodos do negócio se diversificaram e houve movimentação em direção às bets. Com as engrenagens se encaixando ao longo da pesquisa, foi possível montar o próprio universo audiovisual do jogo. "É uma história de ficção. Ela se baseia no universo real, mas não conta nenhuma história real. Nenhum personagem que está na série existe", contextualiza. As famílias da trama apresentam peculiaridades, conforme as descrições da Netflix. Na Família Moraes, Profeta é o nome da vez, visto como estrategista nato e dono de lábia envolvente. Vem de uma família do interior do Rio de Janeiro e é filho de Nélio (Adriano Garib). Seus irmãos são Nelinho (Pedro Lamin) e Esqueleto (Ruan Aguiar). Ele chama a atenção das demais famílias, seja no amor ou no jogo.