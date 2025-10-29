Harry Potter: 4º filme da saga retoma aos cinemas em novembro

"Harry Potter e o Cálice de Fogo" volta aos cinemas do Brasil em 2025 para comemorar aos 20 anos de lançamento

A partir desta quarta-feira, 31, os cinemas UCI do Brasil iniciam a pré-venda de ingressos para a reexibição de “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, quarto filme da franquia de bruxos, que completa 20 anos de lançamento em novembro.

Com sessões diversas a partir de 15 de novembro, os ingressos estarão à venda em Ingresso.com. A obra é dirigida por Mike Newell e marca a estreia do vilão conhecido como “Lorde das Trevas”, vivido por Ralph Fiennes.