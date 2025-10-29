Harry Potter: 4º filme da saga retoma aos cinemas em novembro

Harry Potter: 4º filme da saga retoma aos cinemas; saiba quando"Harry Potter e o Cálice de Fogo" volta aos cinemas do Brasil em 2025 para comemorar aos 20 anos de lançamento
A partir desta quarta-feira, 31, os cinemas UCI do Brasil iniciam a pré-venda de ingressos para a reexibição de “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, quarto filme da franquia de bruxos, que completa 20 anos de lançamento em novembro.
Com sessões diversas a partir de 15 de novembro, os ingressos estarão à venda em Ingresso.com. A obra é dirigida por Mike Newell e marca a estreia do vilão conhecido como “Lorde das Trevas”, vivido por Ralph Fiennes.
Qual a história de 'Harry Potter e o Cálice de Fogo'?
Neste filme, a saga acompanha o quarto ano de Harry (Daniel Radcliffe), Ron Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson) na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.
Os amigos vivem o Torneio Tribruxo em seu campus, competição que reúne as três principais escolas de magia do mundo: Hogwarts, Durmstrang e Beauxbaton. Inesperadamente selecionado para participar da competição, o protagonista vai precisa enfrentar provas mortais e perigos imprevistos.
“Harry Potter e o Cálice de Fogo faz parte da narrativa sobre o bruxo mais famoso do cinema mundial. A saga arrecadou originalmente mais de 7,7 bilhões de dólares em bilheteria global com um total de oito filmes lançados.
Pré-venda da reexibição de “Harry Potter e o Cálice de Fogo”
- Quando: a partir de quinta-feira, 30 de outubro
- Onde: ingresso.com