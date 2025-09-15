Brasil no Oscar: conheça filmes escolhidos para representar o País

Conheça filmes brasileiros que já foram escolhidos para representar o Páis na premiação do Oscar / Crédito: ANGELA WEISS / AFP

Nesta segunda-feira, 15, será revelado pela Academia Brasileira de Cinema o representante do Brasil no Oscar 2026. A disputa está entre o premiado em Cannes “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e “Manas”, da diretora Marianna Brennand. Os dois filmes são os com maior campanha no cenário internacional, compondo a lista que também trouxe os longas “Baby”, de Marcelo Caetano; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro; e “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi.

O filme é ambientado no Brasil dos anos 1970 durante a ditadura cívico-militar no Brasil. No Rio de Janeiro, a família Paiva, formada por Rubens e Eunice e seus cinco filhos, vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens é levado por militares à paisana e desaparece, obrigando sua esposa a se reinventar e traçar um novo futuro para si e para os filhos enquanto busca a verdade sobre o destino do marido. Retratos Fantasmas - Kleber Mendonça Filho Sendo essa a segunda vez que um documentário foi escolhido para representar o Brasil no Oscar, “Retratos Fantasmas” traz o centro da cidade do Recife como personagem principal, revisitado através dos grandes cinemas que serviram como espaços de convívio durante o século XX.

'"Retratos Fantasmas" vai integrar a programação da Mostra Retroexpectativa Crédito: Vitrine Filmes / divulgação O longa também concorreu a uma indicação em “Melhor Documentário”, mas acabou ficando de fora da competição. No entanto, sua escolha trouxe o retorno do diretor pernambucano ao páreo da competição depois da polêmica de Aquarius na edição de 2017 e da derrota de Bacurau na votação de 2020. Anteriormente, Kleber já havia sido escolhido para representar o País com seu primeiro longa-metragem, “O Som ao Redor”, em 2014.