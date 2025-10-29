João Gomes e outros artistas se manifestam sobre operação no RJ

João Gomes e outros artistas se manifestam sobre operação no RJJoão Gomes estava na cidade após gravar DVD na Lapa e contou ter vivido momentos de medo; outros artistas também se manifestaram sobre a ação policial
O cantor João Gomes, 23, relatou momentos de tensão durante a megaoperação realizada no Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 28. Segundo as autoridades, foram mais de 130 pessoas mortas na ação policial contra o Comando Vermelho.
O músico estava na capital fluminense após gravar um DVD nos Arcos da Lapa, centro da cidade, que reuniu cerca de 50 mil pessoas no domingo.
“Meu irmão, na saída da locação, eu vim com meu assessor Cláudio e, doido, bizarro, velho. Eu saí no carro, veio uma moto assim. A gente não entendeu por que a turma estava pedindo para voltar para o lugar da locação. Mas dizem que esses caras começaram a atirar do nada, velho. Meu Deus do céu”, contou João em vídeo publicado nas redes sociais, que depois foi apagado.
Veja o vídeo da João Gomes:
O artista relatou ainda o clima de medo nas ruas: “A cidade ficou deserta. Que bizarro, velho. Que loucura, velho!”. João, que vive um dos melhores momentos da carreira, com agenda cheia e shows lotados pelo Brasil, afirmou ter ficado abalado com a situação.
Outros artistas se manifestaram sobre a operação no Rio de Janeiro
A cantora Ludmilla fez um apelo aos seguidores para que ficassem em casa durante o período de instabilidade.
“Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vocês”, escreveu a artista em suas redes.
A dançarina e influenciadora Lore Improta também relatou os impactos da operação em sua rotina. Ela estava no Rio para ensaiar com a escola de samba Viradouro, mas o compromisso foi cancelado por questões de segurança.
“Todas as pessoas orientaram a gente a não ficar aqui nesse período. Estamos tentando remarcar voo, reagendar com equipe... É todo um processo. Conseguimos voltar para Salvador e estamos todos bem. Espero que todo mundo que está aqui no Rio de Janeiro fique bem”, disse.
O funkeiro Poze do Rodo, que mora no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, também se pronunciou.
Em uma publicação, pediu oração e cuidado aos seguidores: “Atenção, rapaziada! O momento pede cuidado e responsabilidade. As situações que estão acontecendo colocam todos em risco. O mais importante é ficar em casa. Evitem sair sem necessidade, cuidem-se uns dos outros, procurem um local seguro e fiquem atentos aos comunicados oficiais. Vamos ter fé que tudo vai se acalmar logo. Orem pelo Rio de Janeiro”.
A operação, considerada uma das maiores já realizadas no estado, segue sendo alvo de críticas de entidades de direitos humanos e levantou novamente o debate sobre a violência nas favelas cariocas.
Enquanto isso, artistas e moradores expressam nas redes sociais o medo e o desejo de que a paz volte às ruas da cidade.