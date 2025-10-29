João Gomes e outros artistas se manifestam sobre operação no RJ

João Gomes relata tensão durante megaoperação no Rio / Crédito: Tiny Desk Brasil/Reprodução

O cantor João Gomes, 23, relatou momentos de tensão durante a megaoperação realizada no Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 28. Segundo as autoridades, foram mais de 130 pessoas mortas na ação policial contra o Comando Vermelho. O músico estava na capital fluminense após gravar um DVD nos Arcos da Lapa, centro da cidade, que reuniu cerca de 50 mil pessoas no domingo.

Leia Também | 'O Agente Secreto' recebe indicações ao Gotham Awards “Meu irmão, na saída da locação, eu vim com meu assessor Cláudio e, doido, bizarro, velho. Eu saí no carro, veio uma moto assim. A gente não entendeu por que a turma estava pedindo para voltar para o lugar da locação. Mas dizem que esses caras começaram a atirar do nada, velho. Meu Deus do céu”, contou João em vídeo publicado nas redes sociais, que depois foi apagado.

Veja o vídeo da João Gomes: João Gomes retrata clima de medo após operação no Rio: “Começaram a atirar do nada” pic.twitter.com/9w2O211viG — Portal PS Notícias (@psnoticias1) October 29, 2025 O artista relatou ainda o clima de medo nas ruas: “A cidade ficou deserta. Que bizarro, velho. Que loucura, velho!”. João, que vive um dos melhores momentos da carreira, com agenda cheia e shows lotados pelo Brasil, afirmou ter ficado abalado com a situação. O artista relatou ainda o clima de medo nas ruas: “A. Que bizarro, velho. Que loucura, velho!”. João, que vive um dos melhores momentos da carreira, com agenda cheia e shows lotados pelo Brasil, afirmou ter ficado abalado com a situação. A operação policial, que mobilizou mais de 2,5 mil agentes civis e militares, aconteceu nos complexos da Penha e do Alemão e resultou também em 81 prisões, além de dezenas de feridos. A ação teve grande repercussão nacional e levou diversos artistas a se manifestarem em solidariedade à população carioca. Outros artistas se manifestaram sobre a operação no Rio de Janeiro A cantora Ludmilla fez um apelo aos seguidores para que ficassem em casa durante o período de instabilidade.

“Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vocês”, escreveu a artista em suas redes. A dançarina e influenciadora Lore Improta também relatou os impactos da operação em sua rotina. Ela estava no Rio para ensaiar com a escola de samba Viradouro, mas o compromisso foi cancelado por questões de segurança. “Todas as pessoas orientaram a gente a não ficar aqui nesse período. Estamos tentando remarcar voo, reagendar com equipe... É todo um processo. Conseguimos voltar para Salvador e estamos todos bem. Espero que todo mundo que está aqui no Rio de Janeiro fique bem”, disse.