'O Agente Secreto' recebe indicações ao Gotham Awards

O Gotham Film Awards, importante premiação norte-americana que reconhece a produção de filmes independentes, anunciou os indicados de 2025 nesta terça-feira, 28. O filme brasileiro “O Agente Secreto” aparece em duas das categorias: Melhor Roteiro Original e Melhor Atuação para o ator Wagner Moura.

A 35ª edição do prêmio acontece no dia 1° de dezembro, no Cipriani Wall Street, em Nova York. Na categoria roteiro, o longa do diretor Kleber Mendonça Filho concorre com "Se Eu Tivesse Pernas", "Eu te Chutaria", "Foi Apenas um Acidente", "O Som da Queda" e "Sorry, Baby". Em melhor atuação, os concorrentes de Wagner Moura são: Jessie Buckley ("Hamnet"); Lee Byung-hun ("No Other Choice"); Rose Byrne ("Se Eu Tivesse Pernas, Eu te Chutaria"); Sopé Dìrísù ("My Father's Shadow"); Ethan Hawke ("Blue Moon"); Jennifer Lawrence ("Morra, Amor'); Josh O'Connor ('The Mastermind"); Amanda Seyfried ("O Testamento de Ann Lee') e Tessa Thompson ("Hedda"). A premiação não faz distinção de gênero para a categoria.

Liderando as indicações e batendo o recorde do Gotham, o longa “Uma Batalha Após a Outra”, protagonizado por Leonardo DiCaprio, aparece com na disputa por seis prêmios. Entre eles, o de Melhor Filme e Melhor Direção para Pau Thomas Anderson. A produção também concorre nas categorias Melhor Atuação Coadjuvante, com Benicio del Toro e Teyana Taylor, e Revelação, com Chase Infiniti. Apesar da notoriedade em Hollywood, o Gotham Awards não é tão definidor para as previsões para o Oscar.

Qual é a história de 'O Agente Secreto'? "O Agente Secreto", novo filme de Kleber Mendonça Filho, se passa no Brasil de 1977, onde Marcelo (Wagner Moura), um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai de São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado violento e misterioso, com a intenção de começar uma nova vida. Ao chegar na semana do Carnaval, percebe que a calmaria da cidade vão se esvaindo. Para piorar a situação, além de Marcelo estar sendo espionado pelos seus vizinhos, vê que a cidade que achou que o acolheria ficou longe de ser o seu refúgio.