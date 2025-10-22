Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez do segundo filho

Quatro anos após o nascimento da primeira filha, o casal de artistas revelou nas redes sociais estar à espera de um segundo bebê / Crédito: Instagram/Reprodução

Nesta quarta-feira, 22, a influenciadora Lore Improta anunciou a segunda gravidez, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana. Em vídeo divulgado no Instagram, o casal aparece junto da primogênita Liz, de 4 anos, enquanto ela mostra o ultrassom confirmando a gravidez.

"Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente. Estamos tão felizes", escreveu a dançarina na legenda. Léo também expressou sua gratidão nas redes sociais, afirmando que o momento representa mais uma bênção em suas vidas. "Pai, quanta gratidão em meu coração. Você já é tão amado (a), meu amor", escreveu o cantor ao republicar o vídeo no story. Na aba de comentários, fãs, amigos e outros famosos celebraram a notícia. "Eu estou tão feliz!! Vocês queriam tanto. Deus abençoe muito a família de vocês e traga esse pacotinho de amor pra gente amar muito", escreveu a cantora Ivete Sangalo.