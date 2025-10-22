Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez do segundo filho

Lore Improta e Léo Santana anunciam gravidez do segundo filhoQuatro anos após o nascimento da primeira filha, o casal de artistas revelou nas redes sociais estar à espera de um segundo bebê
Nesta quarta-feira, 22, a influenciadora Lore Improta anunciou a segunda gravidez, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana.
Em vídeo divulgado no Instagram, o casal aparece junto da primogênita Liz, de 4 anos, enquanto ela mostra o ultrassom confirmando a gravidez.
"Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente. Estamos tão felizes", escreveu a dançarina na legenda.
Léo também expressou sua gratidão nas redes sociais, afirmando que o momento representa mais uma bênção em suas vidas.
"Pai, quanta gratidão em meu coração. Você já é tão amado (a), meu amor", escreveu o cantor ao republicar o vídeo no story. Na aba de comentários, fãs, amigos e outros famosos celebraram a notícia.
"Eu estou tão feliz!! Vocês queriam tanto. Deus abençoe muito a família de vocês e traga esse pacotinho de amor pra gente amar muito", escreveu a cantora Ivete Sangalo.
"Parabéns, musa! O Time Viradouro deseja muita saúde para o baby que vem aí", acrescentou a agremiação de Niterói.
Relembre o relacionamento de Léo Santana e Lore Improta
Entre idas e vindas, Léo e Lore estão juntos desde 2017. Eles se conheceram durante a gravação de um clipe do baiano, mas, na época, ela namorava e dispensava as investidas do atual marido.
Em diversas entrevistas, o cantor relembra o início e afirma ter sido paciente e insistente para conquistar a dançarina. Os dois oficializaram a união em 2021, no mesmo ano em que Liz, a primeira filha, nasceu.
Desde 2023, o casal já vinha falando em entrevistas sobre o desejo de aumentar a família. Há dois meses, em entrevista ao Gshow, o cantor afirmou que o casal planejava um bebê ainda para 2025.