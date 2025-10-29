Bar Avião é reaberto na Parangaba com nova proposta

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.10.2025 Reabertura do Bar Avião (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Após oito anos de inatividade, o Bar Avião é reaberto ao público, na Parangaba. Construído em 1932, durante a Segunda Guerra Mundial, o prédio permanece na memória do fortalezense. O estabelecimento surgiu como um bar, depois se tornou também uma borracharia e, atualmente, está arrendado para a galeteria e churrascaria “Amigão do Bairro” - inaugurada na última semana.

O "novo avião" abre as portas de segunda-feira a domingo, sempre das 8h às 15 horas, com serviço de alimentação. Contrariando o esperado da designação "bar", a partir de agora, não existe comercialização de bebida alcoólica no local. Fundada há 93 anos, a casa redonda, que possui um avião em seu telhado, guarda histórias de fortalezenses, militares norte-americanos e turistas.

Criado por Antônio de Paula Lemos, o estabelecimento localizado no bairro Parangaba ganhou esse nome porque, quando foi erguido, ficava nas proximidades do acesso ao antigo campo de pouso do Pici e à Base Aérea. Durante a Segunda Guerra Mundial, o campus do Pici - que hoje abriga a Universidade Federal do Ceará (UFC) - foi usado como base aérea militar pelos Estados Unidos e como um aeroporto geral, como explica o filho de Antônio, José Odacy Natalense Lemos. “O bar ficava bem no caminho do Pici até o Cocorote”, explica, se referindo à Base Cocorote - que viria a se tornar o Aeroporto Pinto Martins.

O local sempre foi de tráfego aéreo, então o fundador, já falecido, estipulou a designação “Bar Avião”, somado ao seu sonho não realizado de ser aviador. E engana-se quem pensa que o avião foi erguido na mesma época que o bar. Em uma entrevista ao O POVO, em 1986, Antônio de Paula, proprietário, conta que esperava uma encomenda de Baturité e, quando percebeu que não chegaria, foi ao Interior entender o que havia acontecido. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 28.10.2025 Reabertura do Bar Avião (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE