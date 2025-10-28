Nasce o primeiro filho de Chris Evans e Alba Baptista, diz site

O astro de "Capitão América" e a esposa, Alba Baptista, receberam o primeiro filho no fim de semana, nos Estados Unidos / Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes, o ator Chris Evans acaba de viver um de seus papéis mais especiais: o de pai. O artista de 44 anos e a esposa, a atriz portuguesa Alba Baptista, de 28, deram as boas-vindas ao primeiro filho, segundo informações divulgadas pelo site TMZ.

Casados desde setembro de 2023, em uma cerimônia íntima em Cape Cod, Evans e Alba optaram por viver o relacionamento de forma reservada. O casal assumiu o namoro publicamente apenas nove meses antes do casamento, por meio de uma publicação no Instagram.

Os rumores sobre a gravidez começaram a circular durante o verão. Seguidores da atriz perceberam um comentário sugestivo feito por seu pai, Luiz Baptista, em uma homenagem de Dia dos Pais publicada por uma conta de fãs. "Muito obrigado, querido Chris. Sua vez está chegando!", escreveu ele, alimentando as suspeitas de que a família cresceria em breve.