Nasce o primeiro filho de Chris Evans e Alba Baptista, diz site

Nasce o primeiro filho de Chris Evans e Alba Baptista, diz siteAos 44 anos, ator de "Capitão América" celebra a chegada do primeiro filho com a atriz portuguesa Alba Baptista
Conhecido por manter a vida pessoal longe dos holofotes, o ator Chris Evans acaba de viver um de seus papéis mais especiais: o de pai.
O artista de 44 anos e a esposa, a atriz portuguesa Alba Baptista, de 28, deram as boas-vindas ao primeiro filho, segundo informações divulgadas pelo site TMZ.
O bebê nasceu no último sábado, 25, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O nome e o sexo da criança ainda não foram revelados.
Relembre relacionamento entre Chris Evans e Alba Baptista
Casados desde setembro de 2023, em uma cerimônia íntima em Cape Cod, Evans e Alba optaram por viver o relacionamento de forma reservada.
O casal assumiu o namoro publicamente apenas nove meses antes do casamento, por meio de uma publicação no Instagram.
Os rumores sobre a gravidez começaram a circular durante o verão. Seguidores da atriz perceberam um comentário sugestivo feito por seu pai, Luiz Baptista, em uma homenagem de Dia dos Pais publicada por uma conta de fãs.
“Muito obrigado, querido Chris. Sua vez está chegando!”, escreveu ele, alimentando as suspeitas de que a família cresceria em breve.
Mesmo discreto, o ator de “Capitão América” já havia compartilhado um raro momento sobre a relação com a esposa. Em entrevista ao site The Knot, durante a divulgação do filme “Amores Materialistas”, Chris revelou que preparou o pedido de casamento em português, língua nativa de Alba.
“Aprendi a dizer ‘quer se casar comigo?’ em português. Pratiquei a semana toda”, contou o ator, rindo ao lembrar que quase deixou escapar a surpresa durante o café da manhã.
A história, marcada por gestos simples e afeto, ganha agora um novo capítulo com a chegada do primeiro filho, celebrada com a mesma discrição que define o casal desde o início.