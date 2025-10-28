Festival Zepelim 2025: atrações que você não pode perder

Festival Zepelim 2025: atrações que você não pode perderO público do Festival Zepelim vai poder apreciar desde Marina Senna cantando "Coisas Naturais" até um palco só de música eletrônica. Veja as atrações do evento
Durante 13 horas de show, o Festival Zepelim reunirá grandes nomes da música brasileira nos palcos do Marina Park Hotel, em Fortaleza, no dia 15 de novembro.
Uma novidade da edição 2025 é o lançamento do Zep Club, uma pista dedicada à música eletrônica.
O line-up do Festival Zepelim foi criado com o público, trazendo diversidade de nomes, como Marina Sena e FBC. Confira as atrações que você não pode perder:
Quem são as atrações do Festival Zepelim 2025?
Com o lema “Sonhe, sinta seja”, a quarta edição do Festival Zepelim traz grandes artistas à capital do Ceará. Alguns estão repetindo a dose e retornam à line-up do evento; outros são novidades. Em comum, todos os nomes estão movimentando a cena musical brasileira.
A dupla Anavitória, formada por Ana Caetano e Vitória Falcão, foi selecionada pelo público como “Artista que não pode faltar”. Essa será a primeira vez das cantoras no evento.
Na edição deste ano, as artistas Céu, Luedji Luna e Assucena se juntam ao projeto Jan-Van, que reinterpreta as obras do cantor Djavan com o estilo do reggae jamaicano.
Já as cantoras Luíza Sonsa e Marina Senna, os rappers Yago Oproprio e FBC e as bandas Lagum e Matheus Fazeno Rock já se apresentaram nos palcos do Festival em edições passadas.
Os artistas Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins voltam ao evento como a banda Cor dos Olhos. Dessa vez, se apresentam sem Gabriel Aragão, cantor com quem formavam o grupo Selvagens à Procura de Lei.
Confira as atrações imperdíveis desde ano:
- Anavitória
- Marina Sena
- Yago Oproprio
- Luísa Sonza
- Lagum
- FBC
- Mateus Fazendo Rock
- Cor dos Olhos
- Jah-Van
Festival Zepelim 2025: Zep CLub
A grande novidade do Festival Zepelim 2025 é o lançamento do palco Zep Club, um espaço dedicado a música eletrônica. O evento acontece no Marina Park Hotel, em Fortaleza, no dia 15 de novembro.
O line-up foi assinado em parceria com grandes coletivos da “cena clubber” do Ceará. A Festa Lá em Cima irá abrir a pista, convidando Julie Gadelha como participação. Em seguida, entram os DJ`s da Bateu, Pode Comemorar.
A seguir, confira os artistas que vão comandar a XDJ do Zepelim:
- Thales e Tomé (Festa Lá Em Cima)
- Lucas BMR (Bateu)
- Babita (Bateu)
- Rennó (Bateu)
- Julie Gadelha