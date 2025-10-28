Festival Zepelim 2025: atrações que você não pode perder

A quinta edição do Festival Zepelim traz grandes nomes da música brasileira para Fortaleza; confira atrações / Crédito: Reprodução / Mapa dos Festivais

Durante 13 horas de show, o Festival Zepelim reunirá grandes nomes da música brasileira nos palcos do Marina Park Hotel, em Fortaleza, no dia 15 de novembro. Uma novidade da edição 2025 é o lançamento do Zep Club, uma pista dedicada à música eletrônica.

O line-up do Festival Zepelim foi criado com o público, trazendo diversidade de nomes, como Marina Sena e FBC. Confira as atrações que você não pode perder: Quem são as atrações do Festival Zepelim 2025? Com o lema "Sonhe, sinta seja", a quarta edição do Festival Zepelim traz grandes artistas à capital do Ceará. Alguns estão repetindo a dose e retornam à line-up do evento; outros são novidades. Em comum, todos os nomes estão movimentando a cena musical brasileira. A dupla Anavitória, formada por Ana Caetano e Vitória Falcão, foi selecionada pelo público como "Artista que não pode faltar". Essa será a primeira vez das cantoras no evento.

Na edição deste ano, as artistas Céu, Luedji Luna e Assucena se juntam ao projeto Jan-Van, que reinterpreta as obras do cantor Djavan com o estilo do reggae jamaicano. Já as cantoras Luíza Sonsa e Marina Senna, os rappers Yago Oproprio e FBC e as bandas Lagum e Matheus Fazeno Rock já se apresentaram nos palcos do Festival em edições passadas. Os artistas Caio Evangelista, Nicholas Magalhães e Rafael Martins voltam ao evento como a banda Cor dos Olhos. Dessa vez, se apresentam sem Gabriel Aragão, cantor com quem formavam o grupo Selvagens à Procura de Lei.

Confira as atrações imperdíveis desde ano: Anavitória

Marina Sena

Yago Oproprio

Luísa Sonza

Lagum

FBC

Mateus Fazendo Rock

Cor dos Olhos

Jah-Van Festival Zepelim 2025: Zep CLub A grande novidade do Festival Zepelim 2025 é o lançamento do palco Zep Club, um espaço dedicado a música eletrônica. O evento acontece no Marina Park Hotel, em Fortaleza, no dia 15 de novembro.