'Desobedientes': entenda história da nova série da Netflix

Inspirada em seita dos anos 1970, "Desobedientes" retrata uma instiuição para jovens problemáticos / Crédito: Divulgação/ Netflix

Criada e estrelada por Mae Martin, "Desobedientes" (Wayward) teve estreia no dia 25 de setembro na Netflix e tornou-se uma das séries mais assistidas no streaming. Em oito episódios, a produção de drama e suspense conta a história da misteriosa instituição Tall Pines. LEIA TAMBÉM | O Monstro de Florença: conheça a história real da série da Netlfix



A série trata de temas como saúde mental, relações familiares disfuncionais, drogas, seitas e reabilitação. Além de Mae Martin ("Feel Good" e "SAP"), a série conta com Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind e Toni Collette no elenco principal. A história é inspirada em experiências reais de Mae Martin e sua amiga Nicole, que passou por uma instituição como Tall Pines durante a adolescência. A seita Syananon, da Los Angeles dos anos 1970, também é uma das inspirações para a produção. Entenda a história de "Desobedientes" (Atenção! O texto a seguir antecipa fatos e cenas da produção) A narrativa começa com a chegada do policial Alex Dempsey (Mae Martin) à pequena cidade Tall Pines com sua esposa grávida, Laura (Sarah Gadon).

Por mau comportamento, as adolescentes Abbie (Sydney Topliffe) e Leila (Alyvia Alyn Lind) são enviadas para a misteriosa instituição Tall Pines, administrada por Evelyn Wade (Toni Collette). Toni Collette é conhecida por filmes como "Hereditário", "O Sexto Sentido" e "Pequena Miss Sunshine" Crédito: Divulgação/ Netflix Ao longo dos episódios, Alex observa que a cidade e o instituto não são o que aparentam e começa a levantar suspeitas contra Evelyn Wade. Enquanto isso, Abbie e Leila buscam meios de fugir do local e começam a trabalhar junto com o policial recém-chegado.

No último episódio, as jovens conseguem executar um plano de fuga e deixam a instituição escondidas em um micro-ônibus. A fuga dá início a uma perseguição por parte da polícia e de tutores da própria instituição. Enquanto isso, Alex é capturado pelo policial Andrews (Brandon Jay McLaren), um veterano de guerra, e levado para Tall Pines. Lá, Evelyn Wade, a diretora do instituto, o espera para uma lavagem cerebral. Paralelamente, Laura, a esposa de Alex, se articula para criar uma nova seita com outros moradores da cidade, a fim de derrubar a liderança de Evelyn. A diretora, por sua vez, sofre uma lavagem cerebral em uma reviravolta.