Capitão América 4: personagens, cena pós-crédito, duração e mais

Capitão América 4: Admirável Mundo Novo estreia com recorde de bilheteria, trazendo Sam Wilson como protagonista e introduzindo a nova fase do MCU

Estreou na última quinta-feira, 13, o quarto filme do Capitão América, intitulado Admirável Mundo Novo. No longa, Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie, assume definitivamente o manto do icônico super-herói patriota.

A produção marca o início da nova fase do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), trazendo Doutor Destino, vivido por Robert Downey Jr., como o grande antagonista dos Vingadores. O conceito da reformulação da equipe já é introduzido ao longo do filme.