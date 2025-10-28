Quadrinista do O POVO realiza financiamento para publicar HQ de ação

Quadrinista do O POVO divulga financiamento para HQ de ação / Crédito: Rédi Bortoluzzi/divulgação

Desesperado após a ameaça de ter seus podres revelados por um hacker chantagista, um homem de negócios procura uma solução para evitar ser descoberto. A resposta surge em forma de uma mulher super forte: Dalilla. Uma caçadora de contratos que sempre realiza o serviço, mesmo que com resultados pouco convencionais. Porém, desta vez, a protagonista se depara com uma mudança de cenário inesperada que inverte os papéis. Essa é a premissa do lançamento “Dalilla”, uma história de ação brutal, que promete reviravoltas constantes e um senso de humor ácido, clássico das histórias em quadrinhos do final do século XIX.

Com roteiro de Rédi Bortoluzzi, 39 anos, e arte de Jean Sinclair, 46 anos, a HQ está em campanha de financiamento para estreia em uma edição especial. O lançamento está marcado para a próxima edição da CCXP (Comic Con Experience), que acontece em São Paulo entre os dias 4 e 6 de dezembro e reúne as principais empresas da cultura pop e geek. A campanha está disponível no site Catarse até segunda-feira, 10 de novembro, e busca financiar uma edição física com 36 páginas em formato A4, capa a quatro cores e miolo em papel offset. Os apoiadores vão receber conteúdos exclusivos, que podem incluir: o PDF ou a edição física da obra, o livro de tirinhas “Tiros e Tiras” de Rédi Bortoluzzi e artes originais de Jean Sinclair, além da inclusão nos agradecimentos da publicação. A vaquinha virtual é “a melhor maneira de fazer quadrinhos independentes”, segundo o roteirista, “é o caminho mais curto entre o artista e quem deseja ver a obra se concretizar, minimizando até mesmo os riscos de negócio que poderiam existir no caso de estar sob uma editora.” Rédi publica seus quadrinhos no Vida&Arte às terças-feiras. A série "Tem Alguém Aí" surgiu na época do debate a respeito das inteligências artificiais, quando estava desempregado. Ele, então, decidiu usar isso de forma positiva. No processo criativo, criava episódios e inseria a ideia nos chats das IAs, os resultados eram matéria-prima para uma produção humorística.

Em “Dalilla”, o processo foi outro. A inspiração veio do cinema de ação dos anos 1980 e das HQs do início e meio dos anos 1990. “Olhando para trás, a gente vê essa época com uma boa dose de ‘galhofa’”, explicou o artista. Além de Rédi, a produção também conta com a participação de Jean Sinclair, quadrinista e ilustrador desde 2005. Desenhista de importantes empresas americanas do segmento, a “Marvel” e a “DC Comics”, o artista já ministrou aulas de desenho e quadrinhos e vem participando de diversos eventos e convenções relacionados ao mundo geek e pop. A parceria entre os dois surgiu por acaso. Rédi conta que desenvolveu o primeiro tratamento de roteiro no segundo semestre de 2023. “Achei que ficaria na gaveta porque a temática era muito específica, uma brincadeira despretensiosa com quadrinhos dos anos 90”. Antes de engavetar o projeto, mandou para Jean. O artista viu potencial na obra e se animou a desenvolver a história.

Com uma protagonista que carrega a herança de personagens icônicas, como Elektra e Sarah Connor, a trama de “Dalilla” é uma homenagem aos tradicionais “brucutus”. O termo é usado para descrever personagens durões, musculosos e com abordagens diretas, por vezes, exageradas. Inspirados em heróis e anti-heróis do cinema de ação, como Rambo, Exterminador do Futuro e até o Justiceiro, os “brucutus” representam uma era de aventuras intensas, cheias de explosões, frases de efeito e muita pancadaria. Em “Dalilla”, essa tradição ganha um novo olhar. A força e o carisma típicos dos “brucutus” são revisitados sob a ótica de uma protagonista feminina, que combina brutalidade, humor e ironia em doses certeiras. “Dalilla é uma declaração de amor a esse entretenimento menos sério.” afirma Rédi. A HQ visa se afastar das histórias cinzentas que vêm consumindo os quadrinhos e oferecer ao público a oportunidade de “desligar o cérebro um pouquinho” e aproveitar uma ação sem limites. “Dalilla” é o primeiro fruto da parceria entre Rédi e Jean, dedicados a criar histórias que “explodem nas páginas e sacodem a mesmice”.