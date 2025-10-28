Majur faz show em Fortaleza em evento de gastronomia afroancestral

Cantora Majur faz show em Fortaleza com destaque para o álbum "Gira Mundo"; artista se apresenta no Festival Ajeumbó / Crédito: Major Fotografia/Divulgação

A cantora e compositora baiana Majur faz show do álbum “Gira Mundo” em Fortaleza neste sábado, 1º de novembro, às 20h30min. A apresentação ocorre na quarta edição do Ajeumbó: Festival de Cultura Alimentar Afroancestral. O festival é realizado pelo Mercado AlimentaCE no Complexo Cultural Estação das Artes e celebra a riqueza da cultura alimentar de matriz afrobrasileira.

No palco do evento, Majur leva ao público o repertório de seu novo disco, que explora estética afropop contemporânea com faixas em iorubá. Ela homenageia orixás e busca desmistificar preconceitos. O show no Ajeumbá ocorre após sua primeira turnê internacional, que passou por mais de dez países europeus. Festival Ajeumbó: feira gastronômica, roda de conversa e exposição A quarta edição do Festival Ajeumbó visa fortalecer e difundir os laços entre comida, memória, cultura, territórios e pensamento negro/afrodiaspórico. O evento ocorre em parceria com a Secretaria da Igualdade Racial do Ceará (Seir). Leia também | Festival Zepelim 2025: atrações que você não pode perder

A programação começa às 12 horas, com o Samba Kanjerê para embalar o Almoço do Mercado. Na sequência, às 14 horas, há a roda de conversa “Cozinhas como espaços de memórias, tecnologias e bem-viver!”, com Camila Barraca, Mestra Verônica Quilombola e mediação de Wanessa Brandão. Gastronomia e empreendedorismo negro também se destacam na Feira Gastronômica e na Feira Negra a partir das 16 horas. Pratos como vatapá, feijoada, acarajé, abará, quiabada com acaçá, pamonha de carimã e guisado de porco são algumas das opções. Festival Ajeumbó: cortejo de Maracatu e aula-show O público também confere a partir das 17 horas a aula-show “Misturar e Dividir”, focada no preparo da pamonha de milho com as mestras quilombolas Edneuda de Freitas e Kilvia Pereira. É exposta também a exposição fotográfica “Mistura Quilombola”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-03-2025: Primeiro dia de desfiles das agremiações de maracatu, na Avenida Domingos Olímpio. Na foto, o Maracatu Nação Iracema. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS Às 18 horas, o Maracatu Nação Iracema realiza cortejo pela Gare da Estação das Artes em homenagem à Lúcia Simão, pioneira em discussões raciais e na luta antirracista cearense e uma das criadoras do grupo. Leia também | Projeto leva oficinas de podcast para jovens indígenas em Caucaia