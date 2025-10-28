Majur faz show em Fortaleza em evento de gastronomia afroancestral

Majur faz show em Fortaleza em evento de gastronomia afroancestralA cantora e compositora baiana Majur participa da programação do Festival Ajeumbó, que destaca a cultura alimentar de matriz afrobrasileira
A cantora e compositora baiana Majur faz show do álbum “Gira Mundo” em Fortaleza neste sábado, 1º de novembro, às 20h30min. A apresentação ocorre na quarta edição do Ajeumbó: Festival de Cultura Alimentar Afroancestral.
O festival é realizado pelo Mercado AlimentaCE no Complexo Cultural Estação das Artes e celebra a riqueza da cultura alimentar de matriz afrobrasileira.
No palco do evento, Majur leva ao público o repertório de seu novo disco, que explora estética afropop contemporânea com faixas em iorubá.
Ela homenageia orixás e busca desmistificar preconceitos. O show no Ajeumbá ocorre após sua primeira turnê internacional, que passou por mais de dez países europeus.
Festival Ajeumbó: feira gastronômica, roda de conversa e exposição
A quarta edição do Festival Ajeumbó visa fortalecer e difundir os laços entre comida, memória, cultura, territórios e pensamento negro/afrodiaspórico. O evento ocorre em parceria com a Secretaria da Igualdade Racial do Ceará (Seir).
A programação começa às 12 horas, com o Samba Kanjerê para embalar o Almoço do Mercado. Na sequência, às 14 horas, há a roda de conversa “Cozinhas como espaços de memórias, tecnologias e bem-viver!”, com Camila Barraca, Mestra Verônica Quilombola e mediação de Wanessa Brandão.
Gastronomia e empreendedorismo negro também se destacam na Feira Gastronômica e na Feira Negra a partir das 16 horas. Pratos como vatapá, feijoada, acarajé, abará, quiabada com acaçá, pamonha de carimã e guisado de porco são algumas das opções.
Festival Ajeumbó: cortejo de Maracatu e aula-show
O público também confere a partir das 17 horas a aula-show “Misturar e Dividir”, focada no preparo da pamonha de milho com as mestras quilombolas Edneuda de Freitas e Kilvia Pereira. É exposta também a exposição fotográfica “Mistura Quilombola”.
Às 18 horas, o Maracatu Nação Iracema realiza cortejo pela Gare da Estação das Artes em homenagem à Lúcia Simão, pioneira em discussões raciais e na luta antirracista cearense e uma das criadoras do grupo.
Ao longo do evento, os visitantes também podem participar de vivências culturais com Mãe Bia de Pombogira e Coletivo Ibilé. Em 2025, o Ajeumbó é umas das primeiras ações do III Festival Afrocearensidades, que tem como tema “Encruzilhadas, Memórias e Bem-Viver”.
4º Ajeumbó - Festival de Cultura Alimentar Afroancestral
- Quando: sábado, 1º de novembro, das 12h às 22 horas
- Onde: Mercado AlimentaCE (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Programação completa do Festival Ajeumbó
- 12h às 14 horas — Apresentação "En(Canto) Negro", com Samba Kanjerê
- 14 horas às 15h20min — Roda de conversa “Cozinhas como espaços de memórias, tecnologias e bem-viver!”, com Camila Barraca, Mestra Verônica Quilombola e mediação de Wanessa Brandão
- 15h às 17 horas — Visitas mediadas às Hortas Comunitárias, distribuição de mudas e ações de educação ambiental
- 15h30min às 16h50min — Vivência Cultural com Mãe Bia de Pombogira e Coletivo Ibilé
- 16h às 22 horas — Feira Gastronômica e Feira Negra
- 17h às 18 horas — Aula-Show: "Misturar e dividir — Pamonha de milho", com Edneuda de Freitas (Quilombo Serra do Evaristo, Baturité) e Kilvia Pereira (Quilombo de Ubaranas, Aracati)
- 17h30min às 21h30min — Exposição "Mistura Quilombola": Projeção de imagens
- 18h15min às 19 horas — Cortejo do Maracatu Nação Iracema
- 20h30min às 21h30min — Show “Gira Mundo”, com Majur