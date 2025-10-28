Jabuti 2025: obra sobre Tom Jobim ganha prêmio principal; veja vencedoresOcupante da cadeira 13 na Academia Brasileira de Letras (ABL), Ruy Castro soma três Prêmios Jabuti, conquistados em 1996, 2023 e 2025
A 67ª edição do Prêmio Jabuti elegeu a obra "O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim" como o Livro do Ano de 2025 em cerimônia que aconteceu nesta segunda-feira, 27, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
No livro, o jornalista Ruy Castro reúne uma coletânea de quase cem crônicas sobre o compositor que marcou a música brasileira com sucessos como “Garota de Ipanema” e “Pela Luz dos Olhos Teus”.
Além de trazer fatos inéditos, histórias de bastidores e informações sobre os grandes personagens da cena musical nos anos 1950 e 1960, a obra possui como fio condutor a relação de Tom Jobim com o Brasil.
“Onde quer que estivesse, ele mantinha olhar e ouvido atentos à preservação da natureza, em uma época em que meio ambiente e ecologia passavam longe dos discursos", explica a sinopse da produção.
O autor que vence a maior honraria da noite recebe o valor de R$ 70 mil, a estatueta e uma viagem à Feira do Livro de Londres, que comemora o Ano da Cultura Brasil, no Reino Unido.
Quem é Ruy Castro?
Jornalista, biógrafo e eleito imortal pela Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2022, Ruy Castro é um conhecido autor que já soma três Prêmios Jabuti: o 2º lugar em "Ensaios" por "Estrela Solitária" em 1996; "Romance Literário" por "Os perigos do imperador: um romance do Segundo Reinado" em 2023; e, agora, em 2025, em "Crônicas" e "Livro do Ano" por "O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim".
Com biografia diversa, Ruy já tratou de música até futebol. Seus outros títulos incluem: "Chega de Saudade: A História e as Histórias da Bossa Nova" (1990), "Flamengo: O Vermelho e o Negro" (2005) e "Carmem - Uma Biografia" (2005).
Além de Livro do Ano, a premiação elege outras 23 categorias, que incluem os eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação.
Neste ano a autora homenageada é a jornalista Ana Maria Machado, vencedora do Jabuti em 1978, 1997 e 2000.
67º Prêmio Jabuti: confira lista de vencedores
- Conto: "Dores em salva", de Elimário Cardozo (Patuá)
- Crônica: "O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim", de Ruy Castro (Companhia das Letras)
- Histórias em Quadrinhos: "Mais uma história para o velho Smith", de Orlandeli (Gambatte)
- Infantil: "Estações", de Marilda Castanha e Daniel Munduruku (Moderna)
- Juvenil: "O Silêncio de Kazuki", de André Kondo, Alessandro Fonseca (Telucazu Edições)
- Poesia: "Respiro", de Armando Freitas Filho - em memória (Companhia das Letras)
- Romance de Entretenimento: "As fronteiras de Oline", de Rafael Zoehler (Patuá)
- Romance Literário: "Vento em setembro", de Tony Bellotto (Companhia das Letras)
- Artes: "Thomaz Farkas, todomundo", de Sérgio Burgi (Organizadores), Juliano Gomes, Rosely Nakagawa e Kiko Farkas (Instituto Moreira Sales - IMS)
- Biografia e Reportagem: "Longe do ninho", de Daniela Arbex (Intrínseca)
- Economia Criativa: "Ensaio sobre o cancelamento", Pedro Tourinho (Planeta do Brasil)
- Educação: "Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira", de Adilson José Moreira (Contracorrente)
- Negócios: "A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil", de Miguel Krigsner (Portfolio-Penguin)
- Saúde e Bem-Estar: "Felicidade ordinária", Vera Iaconelli (Zahar)
- Capa: "Acrobata", do capista Kiko Farkas (Companhia das Letras)
- Ilustração: "Bento Vento Tempo", do ilustrador Nelson Cruz (Companhia das Letrinhas)
- Projeto Gráfico: "Palavra", poir Paula Lobato, Vitor Cesar e Felipe Carnevalli (Instituto Tomie Ohtake)
- Tradução: "Byron: poemas, cartas, diários & c", por André Vallias (Perspectiva)
- Escritor Estreante - Poesia: "Maracujá interrompida", de Luis Osete (Cepe)
- Escritor Estreante - Romance: "Sangue Neon" , de Marcelo Henrique Silva (Faria e Silva)
- Fomento à Leitura: "AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana", de Aline Cântia
- Fomento à Leitura - Rio Capital Mundial do Livro: "Rio Capital Mundial do Livro", da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro
- Livro Brasileiro Publicado no Exterior: "BRABA - Antologia Brasileira de Quadrinhos", das editoras Mino e Fanthagraphics Books
Livro "O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim"
- Onde encontrar: Companhia das Letras
- Quanto: livro físico a partir de R$ 79,90; e-book a partir de R$ 39,25